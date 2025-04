Casillas estalla contra sus haters: «Me podéis comer los h*** de uno en uno, en fila»

Iker Casillas vuelve a ser protagonista en las redes sociales tras estallar contra sus haters. Concretamente, el ex portero del Real Madrid responde a un usuario en X (antes Twitter) que publicó un vídeo que Casillas había compartido antes en sus stories de Instagram junto a este mensaje: «Cambiaba las nueve Champions que he celebrado por no haber idolatrado nunca a este anormal».

Pese a que el citado usuario no mencionara a Casillas directamente, se ve que la publicación le acabó llegando por alguna vía y desde su perfil oficial no dudó en explotar contra él. «La verdad es que me podéis comer los h***… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno. Menuda banda de gilipollas hay por aquí… haber admirado a una tortuga, zoquetes!», escribió el que fuera capitán merengue y de la Selección.

La verdad es que me podéis comer los huevos… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno. Menuda banda de gilipollas hay por aquí… haber admirado a una tortuga, zoquetes! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 8, 2025



Las polémicas de Iker Casillas

Iker Casillas ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras diversas polémicas que han sacudido su imagen pública recientemente. Ahora, se habla de su participación en un vídeo junto a la influencer Inés de Robles en la plataforma X donde una coreografía aparentemente inocente desató una ola de críticas por parte de algunos seguidores que consideraron inapropiado su comportamiento.

Otra de las polémicas más sonadas involucra a Claudia Bavel, una modelo de OnlyFans que afirmó haber tenido una relación abierta y luego exclusiva con el exf utbolista. En varias entrevistas reveló detalles íntimos sobre su supuesto vínculo con Casillas lo que llevó al ex portero a pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales donde denunció una invasión a su privacidad y aseguró que tomaría medidas legales para proteger su vida personal.

En el pasado reciente también se vivió un enfrentamiento directo entre Casillas y el programa de televisión Socialité el cual ha sido acusado por el propio ex guardameta de acosarlo mediante la difusión constante de rumores sobre su vida sentimental particularmente con la periodista Ana Quiles. Esta situación provocó una fuerte reacción por parte del ex jugador quien expresó su hartazgo y lanzó críticas abiertas contra el tratamiento que los medios hacen de su intimidad.

Todas estas situaciones han dejado en evidencia la difícil relación de Iker Casillas con los medios de comunicación y las redes sociales, donde cada uno de sus movimientos es analizado y debatido públicamente convirtiéndolo en una figura que sigue generando interés, no sólo por su legado deportivo, sino por las circunstancias que rodean su vida fuera del campo. También dio que hablar recientemente por un dardo de Piqué refiriéndose a su aventura con Claudia Bavel, el asunto más espinoso que ha protagonizado en los últimos tiempos.