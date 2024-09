Carlos Sainz sobre el accidente con Checo: «Por alguna razón que no entiendo nos hemos chocado»

Carlos Sainz dio su visión sobre el accidente que tuvo con Checo Pérez en la penúltima carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, pero en ningún momento culpó al de Red Bull. Tampoco lo hizo el mexicano, en un gesto conjunto de deportividad y respeto tras un incidente que arruinó la actuación de ambos en plena pelea por el podio.

El español comenzó poniendo en valor que tanto su estado de salud como el de su oponente estén bien: «Primero de todo. Contento y tranquilo de que tanto él como yo estamos bien después de un impacto muy fuerte». Acto seguido, pasó a revelar sus sensaciones y su primera valoración sobre lo ocurrido: «Muy frustrado porque venía haciendo una carrera muy buena. Cuando he llegado a ellos sabía que les podía pasar relativamente fácil. He pasado a Checo primero y luego creía que podía pasar a Charles Leclerc. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo nos hemos tocado. Hay que pasar página, así son las carreras y a por la siguiente».

«Creo que hoy me llevo, por un lado, un buen sabor de boca de ir tan rápido en un circuito difícil para mí, pero por otro un sabor amargo de no haber logrado el podio. No estaba defendiéndome de él, no he hecho una maniobra agresiva y por alguna razón que no entiendo nos hemos tocado», dijo Sainz, analizando positivamente su conducción hasta el fatal accidente.

Preguntado por las palabras de Checo, que dijo que con el último piloto que quería chocarse era Sainz, el madrileño respondió lo siguiente: «Estaba perplejo por radio, no estaba haciendo nada extraño y de repente ha habido un toque. Cosas de las carreras que hay días que las cosas no salen. Checo tampoco pretendía que hubiera un accidente. No sé qué decir, te quedas sin palabras».

Por último, Sainz puso ya la mirada en el siguiente GP de Singapur. «Hoy tenía ritmo para ganar. Lo importante es que hoy durante 30 vueltas he ido muy rápido en un circuito en el que no lo esperaba. En Singapur puedo ir mejor todavía», afirmó ante los medios de comunicación en el circuito de Bakú.

El respeto de Sainz y las palabras de Checo

Checo también fue un caballero y no buscó culpables: «Salgo de la curva con bastante margen entre los dos coches y como Leclerc va hacia mi línea, Carlos intenta seguir su rebufo. Fue muy rápido el impacto, no tenemos ni tiempo de reaccionar». Además, matizó que no quería ningún incidente con el español: «Con la última persona que quería tener ese contacto era con Carlos. Es un desastre total».