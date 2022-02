Carlos Sainz no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que Ferrari luche por la victoria en el Gran Premio Baréin que abre la temporada. «No tengo ni idea», contesta rápidamente, apagando cualquier atisbo de euforia que pueda prender en la afición española tras lo visto en la pretemporada de Barcelona. «No cambiaría el 55 ni por el 1», dice cuando se habla de un posible título mundial. El madrileño, que asegura que su renovación «está avanzando», participó un reducido encuentro con prensa española en el Circuito de Cataluña donde estuvo presente OKDIARIO. Estas son sus primeras conclusiones sobre el nuevo Mundial de Fórmula 1.

Diferencias con el Ferrari del año pasado

«Se diferencia en bastantes cosas. Yo donde más lo noto es en el estilo de conducción. Este año podemos ir deslizando un poco más y podemos jugar un poco más con el coche tanto en entrada como en salida de curva. Es a lo que me estoy intentando adaptar y también divertir, porque es divertido».

Incertidumbre general en la F1

«Tenía pocas expectativas porque no tenía ni idea de dónde estaban los demás. Sabemos el trabajo que llevamos hecho detrás de este coche el último año y medio y puedo asegurar que ha habido cosas que me nos han gustado y cosas que no, como siempre en unos test. Estamos descubriendo tantas cosas que es muy difícil ni siquiera pararte a ver lo que están haciendo los demás. No sé cómo van los demás, juro que no tengo ni idea».

La ambición de Ferrari

«Todavía no hemos apretado el motor todo lo que lo vamos a apretar luego en temporada. El año pasado sabíamos que habíamos mejorado, pero que no íbamos a estar a la altura del Mercedes. Hasta que no veamos cuánto tienen los demás de potencia máxima comparado con nosotros va a ser difícil medir si estamos al nivel o no. Si van a congelar los motores, el paso lógico es ir por el máximo de rendimiento y luego tienes cinco años para trabajar en la fiabilidad. Ese es el camino a seguir y nosotros queremos tener un motor si no el más potente, de los más potentes de los próximos años».

Coches y neumáticos más grandes

«Ahora paras en la parrilla y no ves tu casilla de salida, sales dos metros por detrás de donde te crees que estás saliendo. Habrá que buscar una solución porque ahora mismo no vemos nada en cinco metros alrededor debido a los pontones. La diferencia entre compuestos es mucho más grande que antes. Entre C1, C2 y C3 hay mucha más diferencia que antes en tiempos de vuelta. No sé si será así en todos los circuitos, pero desde luego aquí ya se ha notado mucho».

Palabras halagadoras de sus rivales

«Todos intentamos hacer nuestras cábalas y conclusiones: cuánta gasolina, cuánto DRS, cuánta batería, cuánto motor están usando los demás… Esos números apuntan a que nosotros estamos por delante, según ellos, pero los nuestros no apuntan eso. Yo solo me fío de lo que vemos nosotros y sobre todo de Mercedes no me creería mucho viendo lo que han hecho en los últimos años».

Diferencias entre los coches de la parrilla

«Me han sorprendido lo diferentes que son los coches de unos equipos y otros. Los ingenieros decían que la reglamentación iba a ser muy restringida a la hora de diseñar coches y de repente han aparecido diez coches que no tienen nada que ver el uno con el otro. Eso demuestra que la Fórmula 1 es bonita este año. A mí me gustan esas diferencias, me gusta que los coches sean diferentes para llegar todos al final a un tiempo por vuelta similar. Lo de Brawn GP en 2009 fue tan obvio que no se podía ni esconder lo que corrían. Ojalá y espero que no se repita algo así».

Su futuro en Ferrari

«La renovación ahí va. Confío en el proyecto al cien por cien y creo que Ferrari también confía en mí, así que no dependía de probar el coche o no. Se está negociando y se está avanzando».

Duelo con Verstappen en pleno test

«Iba un pelín más rápido que él y lo hice aposta. Me lo encontré en pista y decidí seguirle para ver cómo iba el coche en aire sucio. Empecé a notar bastantes diferencias respecto al año pasado en cuanto a seguir un coche y parece que van en la dirección adecuada».