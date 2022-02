Carlos Sainz se ha añadido a la lista de pilotos que ha mostrado su preocupación por la guerra que ha iniciado Rusia. El piloto de Ferrari se ha unido a Fernando Alonso o Sebastian Vettel en su negativa disputar el Gran Premio de Rusia el próximo mes de septiembre, aunque lo más probable es que la carrera se acabe cancelando. Así lo manifestó el madrileño en un reducido encuentro con prensa española en el Circuito de Cataluña donde estuvo presente OKDIARIO.

«Mi postura personal es de mucho sentido común: a mí no me apetece viajar a un país que está en guerra. Ya no digo ir a disputar una carrera, ni siquiera coger un avión y aterrizar en un país en guerra. Si partimos de esa base, la Fórmula 1 pasa a un segundo plano. ¿Cómo vas a coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra? Yo no lo veo por ningún lado. A ver qué deciden al final, pero creo que es de puro sentido común», reflexionó Sainz.

Vettel fue el primero en avisar de que no piensa viajar a Rusia y lamentar la guerra que ha estallado por culpa de «personas estúpidas», mientras que Fernando Alonso agregó que «no sería lógico» disputar una carrera en suelo ruso. La posibilidad de cancelación de la prueba coge cada vez más fuerza después de la reunión celebrada en Barcelona entre los equipos, la FOM (Formula One Management) y la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

MIentras tanto, Haas ya se ha desprendido de cualquier referencia a su patrocinador principal ruso Uralkali y también han desaparecido los colores de la bandera rusa de sus coches. En su lugar, figura una banda de color negro en el vehículo de Nikita Mazepin, que se ha ‘borrado’ de la rueda de prensa en la que iba a participar este viernes, igual que hizo el día anterior su jefe Guenther Steiner.