Mattia Binotto tira la toalla, o al menos así es como lo vende Ferrari. El máximo responsable de la escudería italiana ha presentado su dimisión y Carlos Sainz se queda sin jefe momentáneamente de cara al próximo Mundial de Fórmula 1. Dos semanas después de que Ferrari desmintiera rotundamente la posible salida de Binotto, la separación de caminos entre las partes ya es un hecho. La Scuderia no tiene previsto anunciar a su nuevo director hasta 2023.

“Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados. Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte y preparado, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor en el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento», explicó Binotto en un comunicado.

El ingeniero italiano ascendió al cargo de máximo responsable en 2019, en sustitución de Maurizio Arrivabene, y no ha logrado cumplir el objetivo principal que se había planteado: volver a conquistar títulos mundiales. La sequía ya empieza ser demasiado larga: no lograr el campeonato de pilotos desde 2007, cuando se proclamó campeón Kimi Raikkonen, y el de constructores desde 2008.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

El presidente de Ferrari, Benedetto Vigna, quiso «agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante sus 28 años con Ferrari». «Y en particular por llevar al equipo a una posición de competitividad durante el año pasado. Como resultado, estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío y volver a ganar el título más grande del automovilismo. Todos en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro”, le despidió.