Carlos Sainz evita polémicas con la FIA: «No me voy a poner aquí a criticar…»

Carlos Sainz fue prudente y no quiso criticar a la FIA ni a Yuki Tsunoda por ese choque que le obligó a abandonar la carrera del Gran Premio de Baréin a diez vueltas del final. El piloto español estaba para puntuar, pero no pudo finalizar porque su Williams estaba muy dañado e incluso se llegó a sacar la bandera amarilla tras ese incidente con el de Red Bull. Su inicio del Mundial de Fórmula 1 2025 está siendo para el olvido y el madrileño no acaba de remontar.

«Hasta ahí íbamos peleando con Tsunoda por las últimas posiciones de puntos. Carrera un poco rara, un poco frustrante porque íbamos siempre con coches más rápidos al lado nuestra. Un Mercedes, un Red Bull, un Ferrari, que nos sacaban un par de décimas por vuelta. Intentábamos aguantarles, gastábamos neumático, incluso a Tsunoda he intentado pasarle y luego creo que ha perdido el coche en la salida de la curva 1, me ha tocado, me ha dañado el coche y a partir de ahí ya con 50 puntos de carga menos era imposible. Lo hemos intentado, hoy era complicado puntuar. Con una carrera perfecta un punto o dos máximo. Hay que ir a por la siguiente», comenzó explicando Sainz sobre su actuación en el circuito de Sakhir.

«Cuando he visto lo de Tsunoda es que claramente se ve que pierde un poco el coche saliendo de la curva 1 y me toca. Como incidente de carrera no me voy a poner aquí a criticar y lo de Antonelli yo ya iba desbocado y sin ningún tipo de probabilidad de puntuar y el coche no paraba. Iba con descontrol porque no tenía carga aerodinámica. Hemos pagado la penalización, pero sabía de todos modos que no iba a puntuar», zanjó el español, que se mordió la lengua y evitó entrar en polémicas con la FIA y el piloto japonés.