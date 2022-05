Carlos Alcaraz – Viñolas: horario y dónde ver en directo y online el tenis de Roland Garros 2022

Carlos Alcaraz disputa la segunda ronda de Roland Garros ante el también español Albert Ramos-Viñolas. El choque entre ambos tenistas nacionales se juega este miércoles 25 de mayo. Los últimos resultados del murciano le han llevado a llegar a París como la sexta raqueta del mundo, uno de los tenistas más en forma del circuito y uno de los favoritos o candidatos a dar la sorpresa en este Grand Slam.

2022 está siendo una temporada de ensueño para Alcaraz. En lo que va de año ya se ha alzado con cuatro títulos. Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid ya están en su bolsillo. El murciano no conoce la derrota una vez que ha pisado una final. Hizo lo mismo en 2021 en Umag y con estos cuatro de 2022 ya son cinco de cinco en finales. Ese rendimiento este año le ha llevado directo hacia el top 10, quedándose a las puertas del top 5. Ocupa la sexta plaza y en este Roland Garros espera terminar de dar un golpe encima de la mesa pese a haber quedado encuadrado

Debutó este lunes Carlos Alcaraz en París. Lo hizo con victoria ante el número 141 del mundo, el argentino Juan Ignacio Lóndero. El murciano se llevó el triunfo por la vía rápida, en tres sets en los que sólo cedió seis juegos: 6-4, 6-2 y 6-0 sobre la pista de la Philippe Chatrier. Con algo más de cansancio llegará el otro español, Albert Ramos-Viñolas, que se llevó el triunfo en la primera ronda ante el australiano Kokkinakis en cuatro sets: 6-4, 4-6, 6-4 y 7-6.

Tiene pocas opciones Carlos Alcaraz de seguir escalando posiciones en el ranking ATP en este torneo, no principalmente por sus opciones de dar la sorpresa y llevarse Roland Garros, sino porque para que adelante posiciones los cinco primeros cabezas de serie: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Rafael Nadal.

«Es único jugar en París. Es uno de los mejores Grand Slam. En esta pista se han disputado grandes partidos y muchos de ellos los he visto cuando era pequeño. Hoy me he dado cuenta que hay que adaptarse a este tipo de pista, porque es más grande que el resto, pero partido a partido me iré haciendo a las distancias», decía Alcaraz tras llevarse el primer triunfo en Roland Garros. Va a por el segundo.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz y dónde ver Roland Garros?

El partido de segunda ronda entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos-Viñolas se celebrará este miércoles en el tercer turno de la Simonne Mathieu. La jornada en esta pista arrancará a las 11 horas con el duelo entre Isner y Barrere, luego le seguirá el choque entre Coco Gauff y Van Uytvanck, para después saltar a pista los dos españoles.

Dónde ver a Alcaraz y Viñolas

El encuentro entre ambos españoles se podrá seguir en directo a través de Eurosport y a través de la web de OKDIARIO. Después de los otros dos partidos que habrá en la misma pista en la que juegan Alcaraz y Viñolas.