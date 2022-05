Carlos Alcaraz: «Es único jugar en París»

Carlos Alcaraz debutó en Roland Garros con victoria ante el argentino Juan Ignacio Lóndero en tres sets (6-4, 6-2 y 6-0). El español se enfrentará contra Albert Ramos en la segunda ronda. Tras el partido no dudó en asegurar que «es único jugar en París» y que poco a poco se irá haciendo a las medidas de la pista Philippe Chatrier.

Roland Garros

«Es único jugar en París. Es uno de los mejores Grand Slam. En esta pista se han disputado grandes partidos y muchos de ellos los he visto cuando era pequeño».

Philippe Chatrier

«Hoy me he dado cuenta que hay que adaptarse a este tipo de pista, porque es más grande que el resto, pero partido a partido me iré haciendo a las distancias».

Rival

«Lóndero es un gran luchador y jugador. Venía con partido detrás y era un poco complicado en primera ronda, pero me ayuda para coger ritmo. Me ha venido bien de cara al siguiente partido».

París como ciudad

«He salido a cenar por París, pero no todos me reconocen. Es una ciudad muy bonita y me gustaría visitarla. Seguro que tengo tiempo de salir a pasear».