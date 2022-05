El español Carlos Alcaraz debutó con victoria en Roland Garros ante el argentino Juan Ignacio Lóndero, número 141 de la ATP, en tres sets, con un resultado de 6-4, 6-2 y 6-0 en un partido con el que se echó el cierre a la primera jornada de competición en la Philippe Chatrier. El murciano sacó con nota un exigente partido y se medirá en segunda ronda al también español Albert Ramos, que se impuso al australiano Kokkinakis en cuatro sets, 6-, 4-6, 6-4 y 7-6.

Después de su exhibición en Madrid, Carlos Alcaraz reaparecía en el circuito con su participación en Roland Garros, torneo en el que se presenta como uno de los candidatos al título, un favoritismo que lejos de ruborizarlo le sirve de motivación extra. Con la experiencia de estas semanas, Alcaraz saltaba por primera vez en su carrera a la Philippe Chatrier en partido oficial, donde al otro lado de la red lo esperaba Juan Ignacio Lóndero, número 141 de la ATP y lucky loser en París.

Dispuesto a aprovechar esa vida extra que se había ganado, Lóndero salió a ponerle las cosas difíciles a Alcaraz, aguantando el pulso bien metido en pista y siguiendo el tanteo en el marcador. El murciano se mantuvo en su línea, resolviendo sus servicios sin apuros y apretando en el momento justo para decantar la balanza y apuntarse el primer set (6-4) tras convertir la única bola de break, en 40 minutos de juego.

El argentino, de 28 años y ex top-50, no era rival cómodo para debutar en un torneo, lo exigió y movió de un lado a otro. Las dejadas, una de las grandes armas de Alcaraz, se quedaban algunas en su campo, mientras seguía acumulando errores no forzados. Sin embargo, el murciano subió listón, pasó a conectar ganadores y otra vez aprovechó la primera que tuvo para abrir ventaja en el marcador. Sin esperar a su servicio, el pupilo de Juan Carlos Ferrero rompió una segunda vez para poner el 2 a 0 en sets.

Con dos sets en el bolsillo, Carlos Alcaraz metió la directa para poner el pie en la segunda ronda de Roland Garros, recordando más a esa versión que mostró en Madrid. Apretó a Lóndero y le rompió el servicio en su primer turno de saque, confirmando después con un sólido juego la ventaja para poner el 3-0. El argentino se aferró a la pista, levantó hasta seis bolas de break, pero no pudo evitar que el 4-0 subiera al marcador. Tras una hora y cincuenta minutos, Alcaraz cerró con un rosco el encuentro (6-4, 6-2 y 6-0), para sumar su primera victoria en la Philippe Chatrier y citarse en segunda ronda con Albert Ramos en un duelo fratricida.