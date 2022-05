¿Cuándo juega Rafa Nadal en Roland Garros 2022? Todos sus partidos

Rafa Nadal inicia su andadura en Roland Garros 2022 y lo hará el lunes ante el australiano Jordan Thomspon. El tenista manacorí, que no llega en plenas condiciones a la cita de París, tratará de seguir agrandando su leyenda y proclamarse campeón de de este prestigioso torneo por decimocuarta vez, algo que no será nada sencillo porque hay otros rivales que llegan a la competición con mejores sensaciones.

Carlos Alcaraz, que está viviendo un 2022 de ensueño, tratará de ganar su primer Grand Slam en Roland Garros. El tenista murciano ya ha sumado trofeos a su palmarés, como es el Masters 1.000 de Miami, el Mutua Madrid Open o el Conde de Godó. Ahora, con su destreza, calidad y entrega, tratará de coronarse a principios de junio en la Philippe Chatrier de la capital de Francia.

Por otro lado está Novak Djokovic, que viene con la moral alta después de ganar el Masters 1.000 de Roma. El tenista serbio no vivió un buen momento tras todo el escándalo de Australia y su no vacunación, pero parece que ahora está recuperando su mejor nivel y en París tratará por todos los medios de ganar su tercer Roland Garros, aunque no será un pasillo para Nole.

Y es que Rafa Nadal ha reconocido que no llega con la preparación que le gustaría, pero todos conocemos la leyenda del balear en Roland Garros. Ganó su primer título en 2005 y en total suma ya trece entorchados en la capitán gala. Además, hay un dato que siempre llama la atención: el de Manacor ha jugado 108 encuentros y sólo ha perdido tres de ellos.

El estreno de Rafa Nadal se producirá el próximo lunes en la Philippe Chatrier y se medirá a Jordan Thomspon y todavía no se sabe el horario en el que debutará en esta edición de Roland Garros. El australiano, número 82 en el ranking de la ATP, se ha enfrentado una vez al tenista español y el vencedor ese día, en 2020 en dos sets, fue el balear.

En el caso de que Rafa Nadal avanzase, en la segunda ronda de Roland Garros, que se disputa entre el miércoles 25 y jueves 26, se enfrentaría al ganador del Wawrinka-Moutet. En la tercera ronda, que se celebra el viernes 27 y sábado 28 de mayo, su rival podría ser, previsiblemente, Fabio Fognini o Van de Zandschulp.

Con los octavos de final se entra en la recta final de Roland Garros. Esta ronda, que se jugará el domingo 29 de mayo, significaría que Rafa Nadal podría enfrentarse a Reilly Opelka o Felix Auger-Aliassime. Respecto a los cuartos de final, Novak Djokovic parte como el gran favorito, pero también están por ahí como candidatos Coric, el Peque Schwartzman, Dimitrov o Coria. Esta fase se jugaría entre el lunes 30 y el martes 31 del quinto mes del año.

Ya en semifinales -jueves 2 o viernes 3 de junio-esperaría, por ejemplo, Carlos Alcaraz, aunque en esa ronda Rafa Nadal se podría cruzar con tenistas de la talla de Zverev, John Isner, Davidovich, Cameron Norrie o Dominic Thiem. Ya en la final, que será el domingo 5 de junio, Casper Ruud, Hurkacz, Shapovalov, Tsitsipas, Rublev o Daniil Medvedev podrían ser los favoritos para alcanzar el partido decisivo en Roland Garros 2022.