Rafa Nadal: «No llego con la preparación que me gustaría»

Rafa Nadal ya está en Roland Garros preparando su estreno en el Grand Slam francés. El 13 veces campeón del torneo asegura que no llega en su mejor momento de forma y asegura que no se ve como favorito para levantar la decimocuarta en París. Lo cierto es que el español reconoce que no llega con la preparación adecuada a la cita y afirma que lo que le sucedió en Roma «es algo que me pasó muy a menudo en mis entrenamientos».

«Bueno, sí. En realidad, no había nada que recuperar. Lo que sucedió en Roma es algo que me pasó muy a menudo en mis entrenamientos. Estuve sufriendo después de eso durante un par de días, pero me siento mejor. Por eso estoy aquí. Si no creyera que puedo, no estaría aquí. Estoy listo para trabajar y jugar lo mejor que pueda. Lo que pasó allí creo que todo el mundo lo sabe, y hablé después del partido contra Shapovalov muy sinceramente sobre lo que está pasando. Pero al mismo tiempo dije que es algo que puede ir mejor en un futuro cercano. Y espero que ese sea el caso aquí».

Dolor

«No pienso que vaya y venga. Y no considero que sea el verdadero objetivo. El dolor siempre está ahí. No se trata de que desaparezca ahora. Se trata de si el dolor es lo suficientemente alto y fuerte como para permitirme jugar con posibilidades reales o no. No estaré hablando todo el tiempo sobre mi pie, aunque entiendo que es algo normal que me pregunten después de lo que sucedió en Roma. Pero en mi caso, es algo con lo que vivo todos los días, así que no es nada nuevo para mí y no es una gran sorpresa. Estoy aquí solo para jugar al tenis y tratar de hacer el mejor resultado posible en Roland Garros. Y si no creyera que puede suceder, probablemente no estaría aquí. Estoy trabajando tanto como puedo, y entrenándome lo mejor posible. Mi verdadero objetivo es ponerme en una posición en la que esté sano y jugando suficiente buen tenis para darme oportunidades».

Alegría

«Simplemente, disfruto y disfruté toda mi carrera para estar donde estoy. Y siempre me siento muy privilegiado y afortunado de tener la oportunidad de disfrutar de todas las experiencias que estoy disfrutando y estoy viviendo gracias a este deporte. Y aquí estoy en Roland Garros, otro año. Es un lugar que conozco bien, que considero el más importante en mi carrera tenística, sin duda, y con muchos recuerdos positivos. Mi verdadero objetivo es entrenarme bien, ponerme en una posición para ser competitivo desde la primera ronda, y luego veamos qué puede pasar».

Juega mejor en Roland Garros

«Durante un tiempo fui el mejor aquí, pero ya no creo (risas). También gané 12 veces en Barcelona y 10 en Roma y creo que 11 Montecarlo, así que probablemente no haya una gran diferencia entre París y el resto de los sitios. Es cierto que aquí gané quizás un par de veces más que en el resto de los sitios, pero considero que mi nivel de tenis sobre tierra batida ha sido alto durante un largo periodo de tiempo en mi carrera, sin duda. Eso es lo que dicen los números. Lamentablemente, esta vez no he tenido la preparación que me gustaría, y desafortunadamente esa fractura de costilla detuvo un poco el gran momento que estaba teniendo desde el inicio de la temporada. Pero en el deporte, las cosas pueden cambiar rápidamente, y lo único que puedo hacer es tratar de estar listo si ese cambio sucede. Hoy se ve difícil y parece que hay jugadores que están en mejor forma que yo, pero nunca se sabe lo que puede pasar en los próximos días. Lo mismo sucedió en Australia, y me puse en condiciones de tener una oportunidad. Y aquí no es diferente. En el caso de que eso pueda suceder, que es difícil también, lo único que tengo que hacer es creer en mis posibilidades, creer en mi trabajo diario, y luego mantenerme positivo y creer en mis posibilidades reales».

«No, porque los resultados dicen que no lo soy, pero es algo que nunca me preocupó mucho. Probablemente, cuando era el favorito nunca me consideré así. Por supuesto, soy uno de los candidatos. Me consideré durante toda mi carrera tenística uno de los candidatos aquí, porque tuve éxito. Ahora, antes de que comience el torneo, no pienso que sea el favorito en absoluto. Pero nunca se sabe lo que puede pasar».

«Mentalmente, para mí no importa. En términos de tenis, por supuesto que la parte superior del cuadro ves los nombres y es muy difícil. Pero estamos en un Grand Slam, y nunca se sabe lo que puede pasar. Pueden ocurrir muchas cosas antes de llegar a los partidos en los que estáis suponiendo. Lo único que puedo decir es que lo sé. Para mí nunca ha sido un problema eso. Probablemente, soy lo suficientemente humilde en ese caso como para estar concentrado en mi primer partido. No importa si sé dónde estoy exactamente y qué posibles rivales puedo tener. Pero, veamos. Lo único que me gustaría es ser un jugador que puede enfrentarse a estos otros grandes».