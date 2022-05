Carlos Alcaraz se llevó el Mutua Madrid Open de 2022 con una insultante solvencia ante Alexander Zverev. El murciano le superó por 6-3 y 6-1 en unas de las finales más rápidas de todos los tiempos en un Masters 1.000. El tenista ascenderá con este triunfo a la sexta posición del ranking ATP y admitió que se divirtió mucho en esta semana.

«Intentamos que en pista me divierta. El tipo de tenis que hemos jugado hoy me ha encantado. El ir al ataque, con intercambio de golpes duros, con dejadas y con público detrás me ha ayudado un montón. Ha sido divertidísimo», dijo Carlos Alcaraz tras suceder a Zverev como campeón del torneo.

Tras vencer a Nadal, Djokovic y Zverev, Carlos Alcaraz explicó la clave para jugar contra sus ídolos. «Ahora mismo no pienso contra quién juego. El año pasado ya viví todos esos momentos jugando contra Rafa y todos esos jugadores. Me hizo aprender jugar contra mis ídolos, pero ahora ya sólo pienso que puedo ganar y hacerlo muy bien. Confío en mí mismo y puedo ganar en cualquier momento», aseveró.

Finalmente, el jugador de 19 años dio la clave para alcanzar el gran nivel que actualmente posee. «Millones de horas de trabajo, sacrificio y pasárselo bien. Hay que buscar un entorno bueno que no te obligue a jugar al tenis y que te ayude a pasarlo bien. Hay que trabajar duro y a mí no me cuesta», dijo Carlos Alcaraz sobre su ascenso en el circuito.

«Es un torneo muy especial para mí porque fue el primero que acudí a ver con siete años», explicó sobre la organización del torneo, liderada por Feliciano López. «No hemos empezado el día de la mejor manera posible y ha sido mi equipo el que me ha ayudado ante la adversidad. Y luego a la gente de Madrid le agradezco el cariño que me han dado. El ambiente ha sido espectacular y gracias se queda corto», zanjó.