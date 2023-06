Carlos Alcaraz cambia su plan ganador antes de medirse a Djokovic

La llegada de las semifinales de Roland Garros y su brillante clasificación para esta ronda han provocado un cambio en los planes de Carlos Alcaraz, quien parecía seguir una hoja de ruta que se modifica debido a su encuentro con Novak Djokovic, una final anticipada en París, pero sobre todo debido al calendario del segundo Grand Slam de la temporada. Después de tomar la decisión, acertada vistos los resultados, de no entrenarse en pista tras los partidos, Alcaraz sí se ejercitará junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, este miércoles por primera vez en un día de descanso en Roland Garros.

Alcaraz saltará a la pista 2 de Roland Garros a las 13:00 horas, según está previsto en el horario de entrenamientos del segundo Grand Slam de la temporada. Esta medida, la de ejercitarse en cancha en día de descanso, es algo absolutamente normal y que el propio tenista español ha hecho en otros torneos, pero en París, Carlos había tomado la decisión junto con su equipo de quedarse en el interior de las instalaciones, ponderando más el trabajo de recuperación con su preparador, Juanjo Moreno, antes que pelotear un rato para encontrar unas sensaciones que ya tiene de sus partidos previos.

Sin embargo, en todo momento se ha mantenido el plan de Alcaraz como ganador, tal y como explican las victorias, pero también como algo que no era inamovible. El encuentro de semifinales ante Novak Djokovic ha obligado a un cambio, pero no por enfrentarse al rival más temido del circuito –junto con él mismo– en la actualidad, si no por el hecho de que por primera vez contará con dos días de descanso entre partido y partido, algo que resulta exagerado para no entrenarse.

Alcaraz, por tanto, tiene pensado ejercitarse en pista este miércoles, junto a Juan Carlos Ferrero, su entrenador, y podría descansar el jueves, donde volvería a hacer todo el trabajo de recuperación y puesta a punto que tan buenos resultados le ha dado en sus cinco partidos en Roland Garros 2023, todos ellos solventados con victoria y con una superioridad manifiesta sobre sus rivales, fueran de la índole y el ranking que fueran.

Alcaraz – Djokovic, duelo sin favorito

Pese a su condición de número uno del mundo y ganador en 2023 del Godó y el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz no quiere desmarcarse como favorito en un duelo de semifinales que le medirá al dos veces campeón en parís –y 12 veces semifinalista– Novak Djokovic. El serbio sabe latín en este tipo de partidos y aunque sus sensaciones son peores que las mostradas por Carlitos a estas alturas de campeonato, los galones y la calidad histórica que tiene en sus brazos y piernas auguran un partidazo del que sólo los más atrevidos pueden dirimir cuál es el favorito a llevarse el triunfo y el consiguiente pase a la final de Roland Garros.