¿Cuándo es la final de Roland Garros 2023?

Roland Garros es uno de los eventos deportivos más esperados del año, aunque en la edición de 2023 su llegada se haya visto marcada por la baja por lesión del gran dominador histórico del torneo, un Rafa Nadal que hace unos días confirmó su primer ‘no’ a París en 18 años. Nadal no podrá defender el título logrado en 2022, pero dos partidos son los que marcarán un año más el torneo, la final de los cuadros masculino y femenino, que ya tienen fecha para dejar marca.

Las fechas de celebración de Roland Garros cambian año a año, según el calendario ATP, pero lo que no se modifica es la duración del torneo, de dos semanas, tal y como marcan los cánones para la competición de Grand Slam, condecoración que, además de Roland Garros, también tienen el Open de Australia, Wimbledon y el US Open. El torneo de tierra batida disputado en París comienza un día antes de lo habitual, en domingo, en pos de equilibrar la cantidad de partidos y dotar de tres días para la disputa de la primera ronda, por dos para las restantes.

La final de Roland Garros, como no podía ser de otra manera, es el encuentro clave del torneo, en el que se decide al campeón de la edición correspondiente. En la de 2022 fue Rafa Nadal el que levantó el título después de imponerse en tres sets y de forma clara al noruego Casper Ruud, quien vivía su primera experiencia en un partido por el título en Grand Slam –meses después repetiría en el US Open–. Nadal levantó su decimocuarto título en París, más que nadie en la historia, pero en 2023 no podrá estar sobre la pista, debido a una grave lesión que arrastra desde enero y que le ha obligado a optar por una retirada temporal del tenis, a sus casi 37 años.

Fecha y hora de la final de Roland Garros 2023

Por tanto, el tenista más laureado no estará en la final masculina de Roland Garros, que pone punto y final a la celebración del torneo y que se disputa el último día de competición. En 2023, la final de Roland Garros será el domingo 11 de junio, a partir de las 15:00 horas, en la pista central del complejo parisino, la denominada Philippe Chatrier.

¿Cuándo es la final femenina de Roland Garros?

La final femenina de Roland Garros se disputa en el mismo emplazamiento, la pista central Philippe Chatrier de París, pero un día antes que la masculina. Así las cosas, las dos jugadoras que busquen ser herederas de la última campeona, Iga Swiatek, o la propia tenista polaca si consigue repetir hazaña, se batirán en duelo el sábado 10 de mayo, también a partir de las 15:00 horas. El final de este encuentro se prevé para antes que el masculino, por el mero hecho de que las mujeres juegan la competición de Roland Garros como el resto de torneos WTA, al mejor de tres sets, mientras que el torneo masculino se disputa al mejor de cinco.