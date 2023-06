El escándalo de Roland Garros con una de sus estrellas: «Pongo mi vida en peligro»

Roland Garros es uno de los mejores torneos de tenis del mundo y su condición es casi tan destacado si ampliamos la nómina a los eventos deportivos en general, pero en la presente edición está contando con varias polémicas que no le vienen nada bien a la competición. Hemos pasado en estos días del mal comportamiento del público con los jugadores a la polémica, ya una constante en el circuito WTA, entre tenistas rusas y bielorrusas con jugadoras ucranianas. Sin embargo, la última controversia incide en una de las estrellas del cuadro ATP, que ha llegado a deslizar que está poniendo «su vida en peligro», debido a una decisión de Roland Garros.

El protagonista no es otro que Alexander Zverev, quien además de la que viene a continuación, cuenta con otra historia que también pelea por ser la más llamativa en lo positivo, después de su renacer con su segunda semifinal consecutiva en Roland Garros, el mismo escenario en el que se partió el tobillo en 2022, también en semis y ante Rafa Nadal.

Zverev cuenta con un mérito posiblemente superior al del resto de sus rivales, ya que desde los tres años es diabético, una enfermedad metabólica crónica por elevados niveles de glucosa en sangre y para la que necesita inyectarse insulina durante los partidos. Su diagnóstico es tan claro como alarmante. «Si no lo hago, mi vida corre peligro», asegura el tenista alemán, quien no había contado con problemas en este aspecto en las decenas de torneos que juega cada año. Ningún problema hasta que Roland Garros, en este aspecto, se ha puesto en su camino, desatando una gran polémica que ha provocado la reacción de la organización después de la denuncia de Sascha.

Lo primero que hay que explicar es que Roland Garros, como los otros tres torneos de Grand Slam –Open de Australia, Wimbledon y US Open– no está organizado por la ATP como el resto de torneos del calendario de la asociación, si no por la ITF, con algunas normativas que cambian, sobre todo en París. «En los torneos ATP es muy fácil, me inyecto la insulina en la pista durante los cambios de lado, como veis todos regularmente. Aquí me han dicho que no me permiten hacerlo en pista», contó Zverev después de encontrarse con la organización como tope para ‘medicarse’ de alguna manera, por su condición de diabético.

«Aquí me tengo que ir fuera de la pista y durante mi último partido me dijeron que me tenía que contar como un toilet break, pero les dije: ‘Vamos, solo tengo dos toilet breaks por partido y en un partido a cinco sets a lo mejor me tengo que inyectar cuatro o cinco veces’. Les he dicho que esto no puede ser porque no me están permitiendo hacer algo que es necesario para mi bienestar, para mi vida», añadía Zverev, visiblemente molesto, después de su pase a cuartos de final –ya está en semifinales– de Roland Garros.

Roland Garros reacciona ante Zverev

La organización de Roland Garros se ha visto obligada a reaccionar con respecto a este caso, con el que Alexander Zverev también debió lidiar en segunda ronda, con un supervisor que le prohibió en primera instancia inyectarse, ya que no sabía que el tenista era diabético. A partir de ahora, Zverev seguirá teniendo que marcharse al vestuario a inyectarse insulina, pero podrá hacerlo cuantas veces necesite y sin que le cuente como un toilet break, siempre y cuando pida permiso de manera previa.