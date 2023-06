Salta la sorpresa en el mundo del tenis: la nueva pareja que podría haber salido de Roland Garros

Paula Badosa es uno de los nombres propios del tenis mundial, pero hace tiempo que no lo es por sus buenas noticias dentro de la pista. Los constantes cambios en su juego y las lesiones, que le han visitado mucho más de la cuenta desde su explosión en el circuito, han provocado decisiones en su vida personal. La más llamativa fue la ruptura con su ex pareja, el modelo Juan Betancourt, que se conoció hace unas semanas, pero ahora Badosa podría haber empezado una nueva relación y su novio estaría muy vinculado al tenis.

En las últimas horas, el nombre de Badosa ha subido como la espuma en Roland Garros. Lo curioso es que no debería ser así, porque la española no puede competir en el segundo Grand Slam de la temporada, debido a una fractura por estrés en la columna vertebral que obligó a Paula a renunciar a uno de sus torneos favoritos –que ganó como junior–. Sin embargo, en las redes se asegura que una fotografía en uno de los palcos del torneo parisino responde a hace sólo unos días, y a partir de ahí encontramos la nueva relación con la que se vincula a la número uno española.

Badosa podría tener una relación sentimental con un tenista que ocupa el número cinco del ranking ATP y que recientemente dijo adiós a Roland Garros en cuartos de final debido a una exhibición de otro español, Carlos Alcaraz. Hablamos, cómo no, de Stefanos Tsitsipas, uno de los tenistas más atractivos del circuito según los seguidores y que ahora podría haber comenzado una relación de algo más que amistad con Paula Badosa.

El entendimiento es total y se ha sabido a través de una plataforma, Spotify, en la que se ha filtrado que ambos tienen unas playlists creadas con fotos del uno y del otro, y en las que se siguen mutuamente. Ahí no queda la cosa, y es que a raíz de todo el revuelo creado en las redes sociales, Paula Badosa ha decidido dar un paso adelante y confirmar su relación con Stefanos Tsitsipas, aunque no especifica si se trata de que son novios o de una fuerte amistad.

Waiting for the Spotify bonus after that… 💚🤷‍♀️@SpotifySpain

— Paula Badosa (@paulabadosa) June 7, 2023