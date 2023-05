El motivo de peso por el que Juan Betancourt ha roto su relación con Paula Badosa

La vida sentimental de Paula Badosa se ha complicado. La famosa tenista no quiere que la prensa se haga eco de lo que sucede en su intimidad, pero resulta difícil no publicar determinadas noticias. Una de las publicaciones más importantes del mundo del corazón ha confirmado que Paula ya no está con el modelo Juan Betancourt. ¿Qué ha pasado entre ellos? Antes de responder a esta pregunta hay que tener claro que la tenista nunca habla sobre ciertos asuntos. Los rumores llevaban mucho tiempo encima de la mesa, pero ella no ha comentado nada al respecto.

Juan Betancourt ha tomado la decisión

A Paula Badosa le resulta complicado gestionar la situación, pero no puede hacer nada más. La prensa española se ha eco de su separación amorosa y ya no hay vuelta atrás. Le pasó lo mismo cuando rompió con David Broncano, presentador de ‘La Resistencia’. En un primer momento intentó mantener el secreto, pero la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Con Betancourt ha pasado algo bastante parecido, pero en este caso el interés es todavía mayor. El medio ‘El Nacional’ asegura que la decisión la ha tomado él porque estaba “cansado”.

Fuentes fiables aseguran que no hay terceras personas ni ninguna razón extraña. Simplemente Juan Betancourt se ha dado cuenta de que iba a ser más feliz emprendiendo una aventura en solitario. Los rumores llevaban mucho tiempo sonando con fuerza, pero cada vez había datos más exactos. Por eso el entorno se ha visto en la obligación de confirmar las sospechas. Ha quedado claro que Paula Badosa vuelve a estar soltera y no por decisión propia, aunque eso no quiere decir que haya terminado mal con el modelo.

La conversación de Paula Badosa y Betancourt

El medio citado anteriormente recoge una información muy concreta. Asegura que Juan Betancourt, cansado de una crisis que llevaban tiempo arrastrando, tomó las riendas y se sentó a hablar con Badosa. Una fuente muy acreditada ha confirmado la teoría. “Paula y Juan ya no son pareja sentimental. Su entorno desliza que fue a principios de esta primavera cuando la tenista y el modelo cubano terminaron su relación. Las mismas fuentes nos señalan que la situación entre ambos venía enfriándose desde hacía algún tiempo y que fue Betancourt quien decidió hablar con Badosa”.

La tenista todavía no ha emitido ningún comunicado y es posible que no lo haga porque quiere mantenerse al margen de este asunto. De momento no ha tenido buena suerte en el amor. Recordemos que con David Broncano tampoco pudo ser. Pero Paula está muy bien acompañada y sabe que nunca estará sola. Es más, una de las razones de la ruptura es que ambos, Paula y Juan, tenían agendas muy apretadas y problemas para hacer planes juntos.

Siguen llevándose bien

El modelo y la deportista se conocieron gracias a Instagram. “No es que utilice mucho mis redes sociales, pero, en ese momento, por el destino o la coincidencia, supongo que estaba más pendiente. Ahí empezamos a hablar y a conocernos”, comentó Juan. Ahora que la relación está rota han dejado de seguirse. Sin embargo, varios medios aseguran que siguen llevándose bien. No hay ningún problema entre ellos.