El antológico zasca de Paula Badosa a su ex David Broncano en ‘La Resistencia’

Paula Badosa visitó como invitada La Resistencia un día después de aparecer por sorpresa como público y lanzarle un dardo a David Broncano, su ex novio. La tenista acudió con valentía a la entrevista, que estuvo llena de referencias a su antigua relación. Queda claro que ambos se llevan muy bien en la actualidad, porque recordaban momentos tirando de humor e ironía, provocando las risas del público.

Como no podía ser de otra manera, Paula Badosa tuvo que responder a las dos clásicas preguntas de Broncano: cuánto dinero tiene en el banco y el número de veces que ha tenido sexo en el último mes. «Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. Hace dos o tres que hacíamos la broma y siempre decía: ‘mi sueño, mi objetivo es tener más que tú’ y, por fin, puedo decir que tengo más que tú», contestó la deportista, provocando una ovación del público y dejando sin palabras a su ex.

Menos mal que Broncano se cruzó en la vida de @paulabadosa porque ha aportado lo mismo en su carrera deportiva que a este programa. Gracias por tanto, David. pic.twitter.com/giCw8fivVA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 4, 2023

En cuanto al número relaciones sexuales que ha tenido Paula Badosa en el último mes, la tenista fue algo más elegante. «Estoy bien servida. Estoy teniendo un buen mes. Forma parte de la preparación física; cardio… «, respondió Paula Badosa entre risas. La actual número 42 del ranking ATP sale desde hace bastante tiempo con el modelo Juan Betancourt, aunque hay algunos rumores de crisis.

Una Paula Badosa que hace unos días culpaba a la prensa de tildar como fracasos las derrotas de los deportistas. «La prensa sois los que remarcáis los fracasos, porque los deportistas entendemos muy bien el deporte y que cada semana se pierde a no ser que seas Rafa Nadal», relató Badosa ante los medios de comunicación tras sacar adelante un encuentro en el Mutua Madrid Open.