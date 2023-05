Alcaraz cortocircuita a Zverev y se mete en cuartos de Madrid

El camino de Carlos Alcaraz continúa en el Mutua Madrid Open y cada vez lo hace a mayor velocidad y con una asombrosa superioridad sobre sus rivales, independientemente del nivel de estos. Una vez superado el susto del primer encuentro ante Ruusuvuori, Alcaraz ha tomado ritmo de crucero y se muestra como el favorito que se le presupone en Madrid. En su encuentro de octavos de final, Alexander Zverev fue reducido a la mínima expresión por el tenista español, que prácticamente sin fallos y percutiendo sobre una derecha totalmente descontrolada, cortocircuitó a Sascha hasta propiciar su eliminación del torneo.

Alcaraz, que vuelve a jugar el miércoles en cuartos de final ante Karen Khachanov –las semifinales serían el viernes–, se mantuvo con el sobresaliente en la mano en todo momento, firme y sin despistes ante los constantes errores de su rival. Sabía que era un día importante y cómo ya había avanzado días atrás, es un tenista que aprende de los errores. No podía fallar y no lo hizo en todo el encuentro.

El resultado del partido, 6-1, 6-2, fue tan agresivo como exagerada fue la diferencia de nivel entre ambos contendientes sobre el Estadio Manolo Santana. Alcaraz volvió a pasar el rodillo sobre Zverev en el mismo escenario en el que doce meses antes se había coronado campeón, con una versión si cabe más descolocada por parte del alemán, que no fue rival ante el vigente ganador, que sentenció en poco más de una hora con un juego sin prácticamente errores, algo clave en pistas de tierra batida.

Desde el principio se vio a un Zverev incómodo, especialmente fallón con la derecha, lugar al que Alcaraz, con la estrategia aprendida, comenzó a mandar la mayoría de sus golpes, todos potentes y con intención, pero a un 80% que permite una solidez brutal que hace de Carlitos un muro infranqueable para sus rivales. Los breaks se fueron sucediendo de un lado, mientras Carlos no cedía una sola pelota de rotura a un rival que comenzó a desear, igual que le sucediera cuanto antes, que el suplicio finalizara cuanto antes, aunque para ello tuviera que claudicar de nuevo ante el príncipe del Mutua Madrid Open, que cada vez está más cerca de convertirse en rey.

Alcaraz barre a Zverev

Con el apoyo del público un día más sobre el tapete del Estadio Manolo Santana, garantizado para el nuevo ídolo de Madrid, Alcaraz utilizó el aliento del respetable como un comodín que ni siquiera le hizo falta utilizar. La superioridad fue tal que se dejó ver desde el primer momento, con el resto, lejano, pero igual de efectivo, como punto de inflexión para desarbolar uno de las dos mejores armas de Zverev. La otra, el revés, no pasó del aprobado para Sascha, del que para hablar de su derecha hay que centrarse en los numerosos errores de un golpe que es su termómetro y que no le permitió competir contra Alcaraz en octavos de Madrid.

Después de conquistar sin paliativos el primer set, Alcaraz debió esperar unos juegos, los mismos en los que un cortocircuito provocó la pérdida de la señal internacional de televisión, para romper a Zverev. Fue volver la imagen y reaparecer las dudas del alemán, que volvía a prestar su servicio a un Carlitos que no sólo no se lo iba a devolver, si no que volvería a quebrarle para poner los dos pies en cuartos del Mutua Madrid Open.