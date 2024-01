El cariñoso mensaje de Kyrgios a Nadal tras su nueva lesión: «Lo siento…»

Hoy nos hemos despertado con una noticia desagradable en el mundo del tenis y es que Rafa Nadal ha anunciado a través de sus perfiles oficiales de redes sociales que no va a poder disputar el Abierto de Australia. El manacorí sufrió una lesión leve en su partido de cuartos de final del torneo de Brisbane que perdió contra el australiano Thompson. La dolencia aparentemente no es grave pero le va a impedir competir al cien por cien partidos a cinco sets.

El tenista balear ha recibido cientos de mensajes de apoyo y ánimo desde que ha dado a conocer la triste noticia de su baja en Australia y uno de los primeros en acordarse de él ha sido Carlos Alcaraz. El murciano ha aterrizado en Melbourne y ha deseado, a través de su cuenta de X, una pronta recuperación a su ídolo y le ha emplazado a verse las caras en el siguiente torneo.

Otro que no ha tardado en enviar un mensaje a Nadal ha sido Nick Kyrgios. El australiano siempre se ha mostrado muy crítico con el tenista español y en ocasiones han protagonizado discusiones y malos gestos tanto dentro como fuera de las pistas pero hoy ha querido tener el detalle de hacerle llegar un cariñoso recuerdo al ex número uno del mundo.

«Lo siento, recupérate pronto; yo también tenía ese miedo por volver antes de tiempo», ha publicado el controvertido tenista que también se perderá el primer ‘grande’ de la temporada por una lesión en la muñeca que le tiene apartado del circuito sin puntos y sin posición en el ranking ATP.

