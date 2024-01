El bonito detalle de Alcaraz con Rafa Nadal tras anunciar su baja en el Open de Australia

Rafa Nadal se ha convertido en el gran protagonista del mundo del tenis en este inicio de 2024, primero por su regreso a la competición tras un año de baja y, días más tarde, por la aparición de una nueva lesión, aparentemente no grave, pero que le hará perderse el Open de Australia 2024. El tenista balear recibió el apoyo del mundo del tenis tras anunciar la decisión de no estar en Melbourne y entre los mensajes detectados destacó el de Carlos Alcaraz, la otra gran estrella del tenis español.

Alcaraz tuvo un bonito detalle con Nadal, escasos minutos después de que Rafa publicara, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, que no podría disputar el Open de Australia 2024 debido a un microdesgarro en un músculo de su pierna izquierda, sufrido en el duelo de cuartos de final del ATP 250 de Brisbane, ante Jordan Thompson.

«Te esperamos en el próximo torneo Rafa! Recupérate pronto!», escribió Carlos Alcaraz en la publicación de Rafa Nadal en Instagram, siendo uno de los primeros miembros del mundo del tenis que acudió, en esta vía, a apoyar a Nadal en un momento complicado para él, ya que si bien el Open de Australia no era uno de sus objetivos principales en la temporada 2024, sí tenía previsto jugar el torneo, como demuestra su presencia en Melbourne, lugar en el que se detectó realmente la lesión debido a una resonancia magnética.

Nadal había informado a sus seguidores de que no podría disputar el Open de Australia 2024, en una decisión de renunciar tomada junto con su equipo, con las pruebas médicas en la mano y en la que ha tenido importancia tanto el hecho de que el objetivo del balear, el principal, es poder disputar al 100% la gira de tierra batida, como que los encuentros en Melbourne, al ser correspondientes en un Grand Slam, son de exigencia superior y al mejor de cinco sets. «Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets», comentó en el comunicado.

La buena relación entre Alcaraz y Nadal

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal no han coincidido demasiado en el circuito ATP, ya que la explosión meteórica del tenista murciano coincidió con un periodo de lesiones de Nadal, que le apartó de la competición oficial, primero de manera eventual y más tarde durante un año completo 2023. Sin embargo, ambos tenistas españoles mantienen una buena relación, como prueba del mensaje que deja Alcaraz en el perfil de su compatriota, nada más conocer el diagnóstico de una nueva lesión que le hace perderse el Open de Australia.

Nadal y Alcaraz tienen planes conjuntos para este 2024, y el primero debe darse, si el estado físico de ambos es el apropiado, el próximo 3 de marzo, momento en el que está programada la disputa de un partido de exhibición en Las Vegas, denominado El Slam de Netflix y producido por la famosa plataforma de contenidos, que emitirá en directo el encuentro amistoso entre los dos grandes tenistas españoles.

Más adelante, tanto Nadal como Alcaraz ya han deslizado la posibilidad de disputar, de manera conjunta, la competición de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebran en las instalaciones de Roland Garros. Ambos jugadores podrían dejar una imagen histórica para el tenis español, además de luchar por una medalla dentro de una competición única.

El comunicado de la lesión de Rafa Nadal

Este es el anuncio, con el texto completo y traducido, en el que Rafa Nadal anunció que sufre una lesión, un microdesgarro muscular en su pierna izquierda, y que no podrá disputar el Open de Australia 2024.

«Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar»

«He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre he mencionado, mi objetivo es estar a mi mejor nivel en tres meses», recalcaba Rafa Nadal, quien, pese al anuncio de la lesión y su baja en el Open de Australia, dejaba claro que la situación no es grave para él. «Dentro de las malas noticias para mí, por no poder jugar ante la apasionante afición de Melbourne, estas no son muy malas noticias y seguimos siendo positivos con la evolución de esta temporada»

«Realmente, quería jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de disputar unos cuantos partidos, algo que me hace muy feliz y positivo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto»