El Barcelona ha anunciado un nuevo positivo por Covid-19 en la plantilla, Martin Braithwaite, en los últimos tests de antígenos realizados previo al partido del domingo ante el Mallorca en el Camp Nou. El danés se ha convertido en el segundo jugador contagiado en dos días después de que Óscar Mingueza contrajera el virus el jueves.

«El jugador del primer equipo Braithwaite ha dado positivo por Covid-19. El jugador se encuentra bien de salud», informaba el Barcelona mediante un comunicado. Así, el delantero se une a Mingueza como baja para el partido del domingo. Sin embargo, no es una ausencia sensible puesto que el danés no está contando mucho para Xavi en los últimos partidos.

No obstante, la noticia hace saltar las alarmas en Can Barça ante un posible brote en el club. Por el momento, tanto Braithwaite como el zaguero son bajas para el partido y se unen a las ya conocidas de Sergi Roberto, que ha recaído de su lesión, Pedri, Dest y Umtiti. Piqué llega entre algodones al encuentro, ya que lleva varios partidos jugando con molestias.

Quien sí podría regresar a la convocatoria es Ansu Fati. El delantero ya está recuperado de su lesión y, aunque todavía no cuenta con el alta médica, todo apunta a que entrará en la lista de Xavi para el Mallorca. De confirmarse, Ansu reaparecería tres meses después de sufrir una nueva lesión.