Carlos Sainz terminó séptimo la carrera al sprint del GP de Italia y Fernando Alonso fue undécimo en una carrera que se llevó Valtteri Bottas. El finlandés cambió varios elementos en su coche, por lo que saldrá último el domingo, lo que hará que Carlos Sainz arranque sexto en el GP de Italia y Fernando Alonso décimo.

Sin duda un buen resultado para un Carlos Sainz que, al igual que le sucediera en Zandvoort, ha sufrido un accidente en los Libres 2. Afortunadamente para él, ha recibido el ‘OK’ de los médicos para disputar la carrera al sprint del GP de Italia y Ferrari ha sido capaz de reparar su coche a tiempo.

Una vez más, Fernando Alonso ha brillado en una carrera al sprint y su adelantamiento a Sebastian Vettel ha sido elegido como el mejor momento de la carrera. El asturiano salía decimotercero y ha terminado undécimo, aunque saldrá décimo por la mencionada sanción de Bottas.

Verstappen saldrá primero en el GP de Italia

Gracias a la sanción de Valtteri Bottas, Max Verstappen, que ha sido segundo, saldrá desde la pole en el GP de Italia. Este resultado ha permitido al holandés sumar 2 puntos, por los 3 que ha sumado Bottas. Daniel Ricciardo, que ha sido tercero, ha sumado un punto. El que no ha podido sumar ninguno ha sido Lewis Hamilton, que ha terminado quinto tras Lando Norris por culpa de una mala salida.

Sextro tras Hamilton, por delante de Carlos Sainz, ha acabado Charles Leclerc. Tras los dos Ferrari se han situado Antonio Giovinazzi y Sergio Pérez, que viendo el rendimiento del Red Bull, está llamado a remontar en el GP de Italia.

Por delante de Fernando Alonso saldrá en Monza un Lance Stroll al que el asturiano no ha sido capaz de adelantar durante la carrera al sprint. Tras el español se situará el otro Aston Martin, el de Vettel, y su compañero de equipo, Esteban Ocon.

Nicholas Latifi ha sido decimocuarto por delante de George Russell, mientras que Yuki Tsunoda ha sido decimosexto. Los Haas de Nikita Mazepin y de Mick Schumacher han terminado por delante de Robert Kubica, que ha vuelto a sustituir a Kimi Raikkonen en Alfa Romeo por su positivo por coronavirus.

Pierre Gasly, que salía sexto, se tocó en la salida con otro coche propiciando la única bandera roja que se ha visto en la carrera al sprint de GP de Italia. El galo ha terminado último y saldrá penúltimo por delante de Valtteri Bottas.

Resultado de la carrera al sprint del GP de Italia

Full results from our second #F1Sprint #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ufbCP7JSvO

— Formula 1 (@F1) September 11, 2021