Al igual que sucediera en Monza, Valtteri Bottas se llevó la victoria en la carrera al sprint del GP de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Mercedes se impuso por delante de Max Verstappen y de un espectacular Carlos Sainz, que sumó un punto gracias a su tercer puesto.

El madrileño, que salió quinto, emuló al mejor Fernando Alonso y gracias a una gran salida se puso segundo tras Bottas. No obstante poco pudo hacer para retener a un Verstappen que llegó, incluso, a amenazar la victoria de Valtteri Bottas en las últimas vueltas. Carlos Sainz sí que fue capaz de retener tras él al Red Bull de Sergio Pérez. Pese a que el coche del mexicano tenía más ritmo, y pese a que éste contó con la ayuda del DRS, no fue capaz de encontrar un hueco para pasar al piloto español y terminó en cuarta posición la carrera al sprint del GP de Brasil de Fórmula 1.

En la quinta terminó un espectacular Lewis Hamilton que salió último en Sao Paulo. El británico había sido descalificado después de que su DRS excediera la apertura máxima de 88 mm durante la sesión de clasificación. Hamilton, además, arrastra una sanción de cinco posiciones de cara al GP de Brasil de Fórmula 1 por haber cambiado la unidad interna de combustión de su coche, por lo que saldrá décimo el domingo.

Alonso ha sido decimosegundo

A diferencia de Lewis Hamilton, Fernando Alonso no pudo remontar durante la carrera al sprint y afrontará el GP de Brasil decimosegundo tras el británico, Vettel y Daniel Ricciardo. Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Sebastian Vettel completaron el Top-10 de la carrera al sprint del GP de Brasil de Fórmula 1. Tras Fernando Alonso acabaron Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher y Nikita Mazepin, que terminó en última posición.

Resultados de la carrera al sprint del GP de Brasil

How they crossed the line in an action-packed #F1Sprint in Brazil!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/I2OBlBbSWa

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021