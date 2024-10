Borja Iglesias nunca deja a nadie indiferente cuando habla. Sin ir más lejos, el delantero del Celta de Vigo recientemente dio mucho que hablar tras decir que «temo a la extrema derecha porque no tiene límites, no me gusta que no respeten ciertos valores sociales, o los derechos humanos». El ariete gallego aclara y matiza esas palabras, insistiendo en que es fundamental respetar los derechos humanos de todas las personas sin importar raza, sexo u orientación sexual.

«Es algo que me preguntaron por ello. No es que yo vaya diciendo lo que pienso continuamente. Si me preguntan suelo contestar. «Lo que quise transmitir es que no se respeten valores fundamentales. Me da realmente miedo que tengamos que estar preocupados de si somos de una manera o de otra porque puede llegar a ser peligroso. Eso es lo que realmente me da miedo… A nivel político la realidad es que hay cosas de la derecha y de la izquierda que me gustan y me disgustan, como a todo el mundo. Ahora parece que tienes que ser de uno o de otro… y tampoco. He votado a distintos partidos», matizó el futbolista de 31 años en la Cadena Ser.

Boja Iglesias también habla del problema de la homofobia en el fútbol, donde muy pocos profesionales dan el paso de anunciar su homosexualidad. «Si yo me pongo un bolso y genera ese malestar general y tantos insultos… supongo que cuando alguien quiera salir del armario le dará miedo. Yo siempre he dicho que lo importante es que lleguemos a generar ese espacio y que cada uno sea como quiera y haga lo que quiera», añade el delantero del Celta.

Borja Iglesias y su manera de ser

«Cuando no soy como me gusta ser, me pesa demasiado, por eso estoy siempre con ese debate interno sobre posicionarme más o menos. Es algo con lo que convivo y he llegado a ese punto que no soy el mejor ni el peor porque me lo digan. Sobre todo al principio, pensé en cerrarme todas las redes sociales, pero después me doy cuenta que en realidad no quiero hacerlo», cuenta Borja Iglesias en El Larguero.

El ariete fue preguntado sobre el racismo en el fútbol españoles, y opina claramente sobre ello: «Creo que hay contextos. No generalizo al país completo, no lo sé si España es racista, lo que sí es que se viven episodios de racismo. Tenemos un país super rico con distintas razas y tenemos que cuidarlo porque es la riqueza de este país».

Por último, habla de su feliz regreso al Celta y la posibilidad de vivir en Santiago de Compostela, su ciudad. «Bajarme a tomar un café con mis amigos cuando quedan ellos al salir de trabajar, o poder juntarme con mi familia o lo que sea por las tardes, creo que me suma mucho. Todo el club me mando muy buena energía y Claudio cuando me llamó, me hizo sentir bien. Iago también me lo ha ido tirando y con esta situación, y luego mi familia. Tener a mis amigos y familia cerca. Está muy guay».