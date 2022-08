Cuadro del US Open 2022: Nadal y Alcaraz se citan en semifinales

Ya se conoce el cuadro final del US Open 2022, último Grand Slam de la temporada que se disputará en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre y en el que se ha confirmado la ausencia de Novak Djokovic, por su imposibilidad de viajar a Estados Unidos. Descubre cuál es el camino de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el último Grand Slam del año, en el que no sólo lucharán por el título sino que también estará en juego el número uno de la ATP. Ambos podrían reencontrarse en unas hipotéticas semifinales en Nueva York.

Este jueves se ha realizado el sorteo del cuadro principal del US Open 2022, el último Grand Slam del año que arrancará a partir del próximo lunes 29 de marzo y en el que se dan cita las principales raquetas del circuito, a excepción de tenistas como Novak Djokovic, que sigue sin poder entrar en Estados Unidos o Alexander Zverev, por lesión. Pero sí estarán de nuevo tenistas como Rafa Nadal, que reaparece en Nueva York desde 2019 o Dominic Thiem, ganador del torneo en 2020 y que ha recibido una wild card.

El debut de Rafa Nadal, segundo cabeza de serie en el US Open 2022, se producirá ante el australiano Rinji Hijitaka, mientras que Daniil Medvedev, defensor de la corona en Nueva York, se medirá al estadounidense Stefan Kozlov. No ha corrido gran suerte Carlos Alcaraz, que tendrá como primer rival en el último Grand Slam del año al argentino Sebastián Baez, en un duelo que se antoja emocionante.

Carlos Alcaraz has young stars Jannik Sinner and Borna Coric in his quarter of the draw. pic.twitter.com/b4Q6kR3YrO

— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022