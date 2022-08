Novak Djokovic no disputará el US Open 2022. Lejos de resultar algo novedoso, la confirmación de que el vigente finalista del torneo neoyorkino no podrá estar en Flushing Meadows sí representa un importante golpe a sus aspiraciones en 2022. Pese al veto de Estados Unidos a los ciudadanos extranjeros sin vacunar, Nole confiaba en un cambio de normativa que no se ha podido producir y que le deja fuera de la disputa del cuarto Grand Slam de la temporada.

El propio Djokovic anunciaba a través de las redes sociales su renuncia obligada al torneo. «Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!», se podía leer en la nota, publicada a escasas horas del comienzo del sorteo, en el que no estará el serbio.

Las pérdidas de Djokovic en 2022 no se limitan al US Open, ya que antes de este torneo, el serbio también se había ausentado, escándalo de por medio, del Open de Australia, así como también de los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montreal y Cincinnati. Todos los torneos, que completaban una suma sobresaliente de puntos potenciales a los que Nole no ha podido aspirar, contaban en sus territorios con normativa de veto para los antivacunas, y el número uno serbio no ha podido regatearla tampoco de cara al torneo que se celebra en Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre.

La última actualización del CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Estados Unidos dejaba este jueves a Djokovic lejos del US Open, al no considerar la entrada de extranjeros no vacunados al país. Las medidas se habían suavizado en las últimas semanas y daban esperanzas al balcánico, que hasta el último momento se ha preparado a conciencia para intentar acudir al torneo. Sin embargo, la USTA no ha conseguido a uno de los grandes nombres del tenis mundial para su gran cita.

La ausencia de Djokovic es la de uno de los grandes favoritos a la victoria en el US Open, como demuestra su condición de finalista en 2021 –perdió la final ante Medvedev– y los tres títulos –2011, 2015, 2018– de campeón que tiene en Flushing Meadows. Nole no podrá completar su tope en Nueva York y se quedará fuera del Top-10 debido a sus repetidas ausencias derivadas de la no vacunación contra el coronavirus.