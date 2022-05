Novak Djokovic quiere llegar lejos en el Mutua Madrid Open y cada día que pasa se siente mejor. Sin embargo, el tenista serbio reconoce que lo sucedido en los primeros meses de temporada entre el escándalo de Australia, los vetos por su política antivacunas y la misteriosa enfermedad que padeció, le ha afectado tanto a su juego como mentalmente.

El escándalo de Australia aún ronda la cabeza de Djokovic, cada vez más centrado en sacar su mejor versión sobre la pista. «Todavía tengo que lidiar con ello, no es como las primeras semanas. Siento que cuanto más juego, mejor me siento. Pero la situación con la falta de partidos no ha sido fácil. He tenido que lidiar con muchas cosas mentalmente».

«En Belgrado pude perder el primer día, pero al final mi objetivo era pasar el mayor tiempo posible en pista. Al final el resultado no me gustó, claro, pero sí otras cosas de mi juego. Espero que el proceso siga adelante y esta semana pueda seguir progresando», contaba Djokovic, confiado en hacer un buen papel en el Mutua Madrid Open.

«No es tanto la falta de partidos como la falta de ritmo, de ambiente, he tenido que gestionar muchas cosas, pero estoy contento de estar de vuelta, pudiendo jugar en Madrid, y luego en Roland Garros y en Wimbledon», destacó Nole, que podrá encadenar varios torneos de primer nivel por primera vez en la temporada, con primera parada en la Caja Mágica.

El motivo de los malos resultados de Novak en 2022, según el propio tenista, se asocian a la enfermedad que reveló hace unos días y no a la falta de continuidad. «Fueron los problemas médicos que padecía. Yo sabía que en ese torneo no estaba bien, pero quise jugar pensando en que me hacía falta tiempo en pista. Pero creo que, con todo, estoy en el camino correcto», destacaba, sobre su actuación en Belgrado.

Igual que sucediera con Nadal, Djokovic se posicionó en contra del veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos. «No es justo ni correcto. Los jugadores no tienen responsabilidad y yo sé lo frustrante que es que no te permitan jugar porque he pasado por ello».

Novak también fue preguntado por la situación de Boris Becker y se mostró consternado. «Boris es un amigo de años y ha tenido parte en mis éxitos. Espero que pueda pasar por esto sin que afecte a su salud mental y pueda volver a hacer su vida», aseguró ante los medios de comunicación.