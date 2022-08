La derrota de Rafa Nadal en su regreso a la competición obligó al balear a cambiar el guión de cara al US Open. El balear buscaba recuperar sensaciones tras su lesión en el abdominal sumando horas en pista, pero Borna Coric, número 152 del mundo y a la postre campeón del torneo, se encargó de cambiarle los planes al imponerse en tres sets (7-6, 4-6 y 6-3) en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati. El balear siguió entrenando a buen ritmo y ya ha tenido oportunidad de pisar la pista de Nueva York, donde aspira a conquistar su 23º Grand Slam.

Rafa Nadal ya está en Nueva York y ha tenido ocasión de pisar la pista central para preparar su asalto al que sería su quinto US Open y el 23º Grand Slam. El balear se vio sorprendido por Borna Coric en su regreso a la competición en Cincinnati, pero aceptó la derrota con humildad y siguió entrenando a buen ritmo para preparar su principal objetivo en este tramo final de la temporada, el último Grand Slam del año.

«No estaba listo para ganar hoy», reconoció en rueda de prensa Rafa Nadal tras su tropiezo en Cincinnati. Tampoco estaba en los planes ceder en su primer partido, con el que esperaba regresar con rodaje suficiente de cara al US Open 2022, torneo que arranca el próximo 29 de agosto. «Si no sabes aprovechar esas ocasiones, pierdes», dijo Nadal, que tuvo bola de set en el primer parcial pero la mandó fuera. «Pero sé el camino, lo más importante es estar sano. Vengo de una lesión difícil de gestionar. Con los problemas en los abdominales nunca sabes cuándo te has recuperado al cien por cien», añadió el balear sobre su derrota ante el que sería posterior campeón en Cincinnati. De hecho, el español fue el único que logró hacerle un set al croata.

Ponerse en «modo Grand Slam»

Tras su participación en Cincinnati, Nadal se sometió a nuevas pruebas para comprobar que todo evolucionaba bien. Cabe recordar que el balear regresaba a la competición 42 días después tras verse obligado a retirarse en Wimbledon por una rotura en el abdominal que le obligó también a causar baja en Montreal (Canadá). Parece que todo evoluciona bien y el balear ha seguido entrenando con el US Open entre ceja y ceja.

«Tengo que empezar a estar en modo Grand Slam, entrenando como necesito para ser competitivo desde el principio allí», aseguró el de Manacor, todavía en Cincinnati. Nadal se encuentra ya en Nueva York, donde ha realizado los primeros entrenamientos en las pistas de Flushing Meadow. El balear conocerá este jueves cuál es su camino en el US Open -del 29 de agosto al 11 de septiembre- y un día antes disputará un torneo de exhibición a favor de Ucrania, en el que también estará Carlos Alcaraz.

Las cuentas para el número uno

En Nueva York, aparte del último Grand Slam del año, se pondrá también en juego el número uno de la ATP, ahora en manos de Daniil Medvedev. El ruso es el vigente campeón del torneo por lo que defiende los 2.000 puntos y tiene muy cerca a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, aspirantes a arrebatarle el trono mundial al moscovita.

Rafa Nadal depende de sí mismo para volver a liderar el ranking de la ATP. El balear sería número uno si lograra el título en Nueva York en la final del próximo 11 de septiembre, mientras que Daniil Medvedev necesitaría alcanzar la final y que el español cayera antes de semis para mantener la corona. En el último Grand Slam del año también aspiran a acabar en lo más alto del ranking Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, aunque, al contrario que el balear, no dependen de sí mismos.