Coric culmina su gran semana y se convierte en el campeón de Masters 1000 con peor ranking

Borna Coric se proclamó campeón del Masters 1000 de Cincinnati tras derrotar en la final al griego Stefanos Tsitsipas en dos sets (7-6 y 6-2) y se convirtió en vencedor de un torneo de esta categoría con peor ránking -152 de la ATP-. El croata, de 25 años, culminó así su gran semana después de dejar por el camino a tenistas como Lorenzo Musetti, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Auger- Aliassime y Cameron Norrie, además del griego.

Sorpresa en la final del Masters 1000 de Cincinnati, torneo antesala del US Open que arrancará el próximo 29 de agosto. Después de eliminar en semifinales a Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas no pudo con su rival en la final: Borna Coric. El croata, de 25 años, culminó así su gran semana en la que se convirtió en noticia al eliminar en su debut a Rafa Nadal en Cincinnati. Coric demostró su gran estado de forma durante toda la semana, dejando atrás una lesión en el hombro que le tuvo sin competir casi dos años y que frenó su gran proyección.

«Para ser honesto, no estaba preparado para este discurso hace cinco días. Pensaba que iba a perder en la primera ronda», reconoció Coric, tras ganar a Stefanos Tsitsipas en la final con un resultado de 7-6 y 6-2. «Gracias a mi familia y mi equipo, ha sido un camino duro para nosotros», añadió el croata. Además, Coric se convirtió en el jugador con peor ranking que salía ganador en un Masters 1000 al alzar el título en calidad de número 152 de la ATP.

BORN A CHAMPION! 🙌@borna_coric defeats Stefanos Tsitsipas 7-6 6-2 to claim his first Masters 1000 title in Cincinnati!@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/AvRbGsydm4

— ATP Tour (@atptour) August 21, 2022