Rafa Nadal habló en rueda de prensa después de caer contra Coric en tres sets en su estreno en el torneo de Cincinnati. El tenista balear cayó derrotado en su regreso a las pistas después de casi un mes de baja por la lesión que se produjo en los cuartos de Wimbledon.

Mejorar

«Es difícil tomar muchas cosas positivas. Necesito mejorar, practicar, devolver mejor. Necesito días, esa es la verdad. Tuve mis oportunidades al principio, tuve dos importantes pelotas de set que jugué muy mal en golpes más o menos fáciles».

No estaba preparado

«Cuando vuelves de una lesión, si ganas el primer partido las cosas mejoran. Pero no fue así hoy. Es obvio que no estaba preparado para ganar el partido de hoy y hay que reconocer a Borna, que jugó de forma muy valiente».

Sano

«Lo principal para mí es mantenerme sano. Ha sido una lesión difícil de manejar».

Estado físico

«Es difícil de analizar. Cuando tienes una cicatriz, la sientes porque no tienes mucha flexibilidad y no sabes si algo no está bien. Voy a hacerme algunas pruebas para confirmar que todo está como queremos. Pero soy positivo, tuve una semana de entrenamientos aquí y tuve prácticas mucho mejores que el partido de hoy, honestamente. Tengo que empezar a estar en modo Grand Slam, practicando como necesito para ser competitivo desde el principio allí».

Torneo difícil

«Este torneo no ha sido el más fácil para mí durante toda mi carrera, aunque pude ganar un año (2013). En cuanto a Nueva York, es un Grand Slam, un torneo diferente pero al mismo tiempo es tenis. Si no estoy jugando bien probablemente seguiré el mismo camino que aquí. Pero sé el camino que tengo que seguir para llegar con una condición diferente».