Nadal y Alcaraz se unen por la paz en Ucrania

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, los dos principales tenistas españoles, forman parte del cartel del Tennis Plays For Peace (El tenis juega por la paz), un evento benéfico organizado a favor de Ucrania que tendrá lugar el próximo 24 de agosto en Nueva York, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania. La pista Louis Armstrong, dentro de las instalaciones de Flushing Meadows donde se disputa el US Open, acogerá el evento en el que también estarán tenistas como Iga Swiatek, Coco Gauff o Taylor Fritz, entre otros.

«El pueblo de Ucrania estará en los corazones y las mentes de muchos en el US Open 2022, y durante la Fan Week del US Open el miércoles 24 de agosto» reza el comunicado del Tennis Plays For Peace, una exhibición de tenis a favor de Ucrania que contará con la participación de tenistas de primera talla mundial. Entre los participantes en el mismo están Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, protagonistas del cartel junto a otros jugadores como Matteo Berrettini, Felix Auger- Aliassime, Taylor Fritz, Iga Swiatek, Coco Gauff o Leilah Fernández, entre otros. Además, John McEnroe ejercerá de presentador del evento.

La exhibición tendrá lugar en la pista Louis Armstrong, en las instalaciones del US Open, días antes de que arranque el último Grand Slam del año y coincidiendo con el día en que se celebra la independencia de Ucrania, el 24 de agosto. Habrá partidos individuales y dobles mixtos. Las entradas ya están a la venta, por precios entre los 25 y los 50 dólares, y todo lo recaudado irá a favor de Ucrania.

«El 100 % de las ganancias se destinará a Global Giving, la organización internacional sin fines de lucro identificada por Tennis Plays for Peace. Todas las donaciones al Fondo de Alivio de Crisis de Ucrania de GlobalGiving apoyarán la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas en Ucrania y las regiones circundantes donde los refugiados ucranianos han huido», dice el comunicado.

