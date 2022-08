El Alcaraz más sincero: «Ha sido la primera vez que no he podido soportar la presión»

Carlos Alcaraz se despidió a las primeras de cambio del Masters 1000 de Montreal, pese a que partía como segundo cabeza de serie y uno de los grandes favoritos al título, el que podía haber sido el quinto de la temporada. El murciano, después de ceder ante Tommy Paul en segunda ronda, reconoció que, por primera vez en su todavía corta carrera como profesional, no había sabido lidiar con la presión.

«Ahora mismo estoy enfadado. Tomé malas decisiones. Eso me ha frustrado. Estoy enfadado de que no he podido sacar mi tenis en el resto del encuentro», reconoció Carlos en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Ha sido la primera vez que no he podido soportar la presión y no he podido controlarla», añadía el tenista murciano, que publicaría un mensaje similar minutos después en su cuenta de Twitter.

«Sentí la presión de ser el cabeza de serie número dos, el número cuatro del mundo», continuaba Carlitos, que debido a las ausencias de Nadal y Djokovic en Montreal, por diferentes motivos, contaba con muchas opciones de llegar lejos en Canadá, algo que acabó pesándole en su partido de estreno ante el norteamericano Tommy Paul, quien desplegó un gran juego sobre la pista y acabaría llevándose la victoria por 6-7, 7-6 y 6-3.

Carlos ya piensa en Cincinnati

Alcaraz, caballero en la derrota, no quiso dejar de lado el reconocimiento hacia su rival en Montreal. «Yo no he jugado bien y él ha jugado genial», dijo sobre Tommy Paul, antes de volver a centrarse en su juego y en el bloqueo que le despidió del sexto Masters 1000 de la temporada. «Tengo que entrenar y estar preparado para manejar esos momentos», zanjaría, pensando ya en el compromiso de la próxima semana, el Masters 1000 de Cincinnati, en el que sí coincidirá en el cuadro con un recuperado Rafa Nadal.