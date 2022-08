A Djokovic se le cierran las puertas del US Open

A falta de confirmación oficial, Novak Djokovic no podría disputar el US Open 2022. El Centro de Control de Enfermedades, conocido como CDC por sus siglas en inglés, mantiene los mismos requisitos de vacunación completa contra el COVID-19 para entrar en Estados Unidos a los no ciudadanos ni residentes en la última actualización, por lo que todo apunta a que el serbio se perdería el último Grand Slam del año.

Novak Djokovic aseguró que mantendría la esperanza hasta el último momento de poder participar en el US Open y se prepararía a conciencia para el torneo, pero salvo sorpresa de última hora no podrá disputar el Grand Slam en Nueva York. Aunque el de Belgrado confiaba en que la normativa cambiara con el transcurso de los meses y un mayor control de la pandemia, lo cierto es que Estados Unidos mantiene el mismo criterio de acceso para aquellos no ciudadanos ni residentes: vacunación completa contra el COVID-19.

Así se refleja en la última actualización de las normas de ingreso en Estados Unidos que ha publicado el CDC, Centro de Control de Enfermedades, manteniendo el mismo criterio que desde hace meses se les exige a todos aquellos no ciudadanos ni residentes en Estados Unidos que deseen entrar en suelo norteamericano. El mismo que ha dejado fuera a Novak Djokovic de todos los torneos disputados durante la presente temporada en suelo americano como los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Cincinnati, etc.

La circunstancia no es nueva para el serbio, que ya se ausentó del Abierto de Australia por la misma razón. De hecho, Djokovic aseguró en una entrevista que se mantendría firme en su decisión de no vacunarse, aunque ello le costara comprometer su carrera. Su ausencia en los principales torneos le ha hecho renunciar no sólo a sumar más títulos e importantes cantidades de dinero, sino también descender varios puestos en el ranking de la ATP.

No figura en la lista de jugadores

El US Open 2022 es el último Grand Slam de la temporada y se disputará en Nueva York desde el 29 de agosto al 11 de septiembre. Este jueves 25 tendrá lugar el sorteo del cuadro principal en el que Daniil Medvedev parte como principal favorito, además de defensor del torneo, y en el que luchará por mantener el número uno del mundo con varios candidatos al puesto: Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

A partir de las 18:00 horas – hora peninsular española- será el momento en el que se realice el sorteo y se salga definitivamente de dudas sobre la presencia o no de Novak Djokovic en el US Open 2022. Un aspecto curioso es que el serbio no figura en la lista de jugadores en la página oficial del torneo, aunque no haya habido anuncio oficial de su ausencia. Cabe recordar también que el Grand Slam americano tampoco incluyó a Nole en el cartel promocional del torneo.