El US Open 'aparta' a Novak Djokovic

La participación de Novak Djokovic en el US Open 2022 sigue siendo la gran incógnita a apenas unos días de celebrarse el sorteo del cuadro oficial del último Grand Slam del año, pero salvo giro de última hora, todo indica que el serbio se perderá el torneo por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. De hecho, el US Open ha dejado fuera al serbio, tricampeón en Nueva York, del cartel promocional del torneo, mientras sí aparecen otras estrellas del tenis -cuatro del circuito femenino y cuatro del masculino-, entre ellas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

Es una de las preguntas que más se ha repetido en las últimas semanas: ¿estará Novak Djokovic en el US Open 2022? La respuesta definitiva aún no ha llegado pero todo apunta a que el serbio también se perderá el último Grand Slam del año, del mismo modo que el resto de torneos disputados en suelo estadounidense durante este año. ¿La razón? Su negativa a vacunarse y la exigencia de contar con un certificado de vacunación para no ciudadanos y no residentes como requisito para poder entrar en Estados Unidos. Aunque hace unas semanas se le abría una posibilidad a Djokovic de poder cruzar el charco, el último acto del US Open invita a pensar que el de Belgrado finalmente no estará en Nueva York.

It’s time. Tennis’ stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

El US Open ha lanzado su cartel promocional del torneo que tendrá lugar del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York y Novak Djokovic no es ninguno de los ocho tenistas protagonistas del mismo. Sí están jugadores como Rafa Nadal, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Serena Williams y Emma Raducanu.

El próximo jueves se celebrará el sorteo del cuadro final del US Open, un cuadro en el que ya está confirmada la ausencia de Alexander Zverev por su lesión en el tobillo y que deja a Rafa Nadal como segundo cabeza de serie en el último Grand Slam del año. De esta manera, el balear no podría medirse con Daniil Medvedev, número uno y defensor del título, hasta una hipotética final de un torneo en el que estará en juego la primera posición del ranking de la ATP.