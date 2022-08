Zverev ‘hace’ un favor a Nadal en el US Open

El US Open confirma una noticia que afecta directamente a la posición en el cuadro final de Rafael Nadal. Alexander Zverev, número dos del ranking ATP, no se ha recuperado a tiempo de la grave lesión de tobillo sufrida en Roland Garros, precisamente ante Rafa, y no podrá disputar el cuarto Grand Slam de la temporada, que comienza el próximo lunes en Flushing Meadows.

Nadal, por tanto sube un puesto en la tabla de cabezas de serie y ya es el segundo, sólo por detrás de Daniil Medvedev. Esto conlleva que el manacorí no se cruzará con el ruso, vigente campeón del US Open, hasta una potencial final entre ambos. Rafa mantiene el riesgo de encontrarse con rivales complicados en instancias anteriores, pero asegurarse la vitola de segundo cabeza de serie le reporta beneficios desde antes del sorteo del cuadro.

Zverev, por su parte, deberá aplazar al menos dos semanas su reaparición, que ahora se espera que sea en la penúltima instancia de la Copa Davis, con las primeras eliminatorias de la fase final que, en caso de Alemania, se celebran en Hamburgo como local. Ahí está anunciado Sascha pese a sus críticas y anteriores renuncias al nuevo formato del torneo, impulsado por Gerard Piqué, por lo que la dependencia de su regreso se limita al estado de su tobillo.

Además de Nadal, otro de los beneficiados es Carlos Alcaraz, que también sube un puesto en el escalafón de cabezas de serie y se coloca en tercer lugar, sólo por detrás de su compatriota y de Medvedev y por delante de Tsitsipas, que cierra ahora el Top-4 de principales candidatos a colarse en las semifinales del US Open.

Djokovic espera a Estados Unidos

Novak Djokovic sí continúa en la lista de inscritos al US Open, a la espera del anuncio del levantamiento del veto de entrada a los extranjeros no vacunados en Estados Unidos. El serbio se entrena para estar preparado en caso de que la decisión se produzca de manera inmediata, aunque su bajada del cuadro podría producirse en cualquier momento.