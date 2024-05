Best of You, el modelo americano importado a España que cuida a los deportistas

Óscar Ribot, CEO de Best of You, recibe a OKDIARIO en su despacho de Torre Europa, con el imponente estadio Santiago Bernabéu a sus pies. «Es un sueño que nace en el año 2013, un sueño con aspiraciones que a día de hoy están a años luz de lo que en un primer momento pensábamos que podíamos llegar», explica. «Esta empresa es un sueño que se ha ido construyendo a través de nuestro equipo. Nuestro ejemplo son los modelos americanos», añade.

Best of You es mucho más que una simple agencia de representación. Es un abanico de posibilidades para los deportistas. «Para nosotros había que hacer un modelo en el que el jugador estuviera bien cuidado, en el que él no pudiera demandar algo que nosotros no le pudiéramos ofrecer. Y es evidente que para eso tenía que haber una gran inversión en un gran proyecto humano. Tenemos a los mejores en cada rama», añade.

«Además de la comunicación, Best of You tiene imagen, tiene servicios médicos en los que nos apoyamos, tiene un servicio de logística desde la casa a los coches, problemas legales, fiscales, patrimoniales, fisioterapeutas, psicólogos, todo lo que te puedas imaginar», explica Ribot.

El modelo americano

Ribot explica el motivo que les llevó a fijarse en el modelo americano: «Cuando hablamos de los estadounidenses, lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen impecable. Segundo, se debe ser un ejemplo dentro de un sector en el que ya había grandes nombres que actualmente siguen siendo muy reconocidos».

«Lo más importante es que aquí siento que cada jugador tiene su importancia. Tiene un equipo de trabajo detrás que está asignado cada futbolista y que debe completar todas las necesidades que tenga», comenta Ribot.

La importancia de los jóvenes

«Todos pensáis en Casemiro o Canales, pero en esta casa los jóvenes también son muy importantes. El de 27 años ya ha llegado a la élite, pero con el de 15 debemos ajustar determinadas cosas. Yo siempre digo que no vamos a hacer que llegue, pero sí le vamos a ayudar en todo lo que podamos».

Ribot, además, deja claro que es lo más importante en Best of You: «Los valores y que el jugador joven entienda que tiene la misma importancia que el capitán es la clave. Tratamos de que se sientan así».

Óscar Ribot también pone en valor el perfil de jugadores con el que trabajan en Best of You: «Nosotros queremos jugadores que sean impecables dentro y fuera del campo, que es profesional, que vive por y para el fútbol. No hay otra manera de llegar. Y los futbolistas que no cumplen con esta forma de entender su profesión no pasa nada. Esto es como un noviazgo.

La leyenda con la promesa

Ribot cuenta a OKDIARIO el momento especial que vivió Mario Martín cuando firmó por ellos. Mario es uno de los canteranos más prometedores de la cantera y tiene como ejemplo a Casemiro, con el que comparte posición y valores. Best of You los juntó a ambos el día en el que el canterano aterrizó en esta empresa.

«Para Mario, Casemiro es un referente y le dijo ‘me han hablado muy bien de ti y lo único que te pido es trabajo, trabajo, trabajo, valores y trabajo. Estoy seguro de que va a llegar porque además es un chico que tiene la mentalidad de Casemiro», explica.

«El día en el que firmó, hubo una videollamada entre Casemiro y Mario Martín. Yo siempre digo que el Real Madrid estoy seguro de que lo sabe, pero tiene el nuevo Casemiro y es Mario Martín porque es un chico que es capaz con tener un salario muy pequeño, invertirlo en un gimnasio en Toledo, que es de donde es él y donde su familia, porque quiere que los días libres que tenga allí estar con su familia, quiere seguir trabajando», añade.

La expansión de Best of You

«Esta empresa tiene ocho sedes distribuidas por el mundo. La sede principal es Madrid. Tener los jugadores cerca siempre es mucho mejor, porque además generamos un vínculo personal, de amistad, de casi familia con los futbolistas, por lo que luego, cuando se va un jugador, nos da pena», explica Ribot. Best of You tiene sedes en Brasil, Argentina, Colombia, Portugal, India, Emiratos y China, además de España.

El papel de los veteranos

Best of You también tiene una relación muy particular con leyendas que ya colgaron las botas. «Nosotros también estamos muy felices de poder seguir compartiendo la vida. Muchas veces, cuando tú estás arriba, todo el mundo está, pero cuando de repente desapareces, poca gente se queda. Nosotros seguimos estando. Kaká, Roberto Carlos o Figo, entre otros, son gente muy importante y hay muchas cosas que hacer con ellos».

«Se trabajan patrocinios, comunicación y, sobre todo, les hacemos sentir importantes. Yo siempre digo que Figo, cuando pasa por esta casa, sube a tomar un café y no hay agendada una reunión. O cuando Kaká viene a Madrid, viene a visitarnos», comenta Óscar.

La aventura en el baloncesto

Best of You es mucho fútbol, pero no lo único. También es baloncesto y Óscar Ribot explica el motivo que le llevó a comenzar en este deporte: «Yo no soy un especialista para nada. Me acuerdo de que hace muchísimos años fiché a un chico de la cantera del Real Madrid. Entonces vino aquí el padre y dice ‘¿Oye, tú llevarías a mi otro hijo?’. Le dije que sí y me dijo que era junior, a lo que yo le corregí diciendo que sería juvenil. ‘No, no, junior», dejó claro. Entonces apareció un chico de dos metros y yo me quedé mirando».

«Yo no sabía como aconsejarle, por lo que cree un departamento de baloncesto», añade. Y desde ese momento comenzaron a compaginar ambos deportes con los mismos recursos, el mismo cariño y la misma profesionalidad.

Para finalizar, Óscar nos cuenta cómo se ve dentro de cinco años: «Lo primero, que volváis a estar aquí, que significará que algo estamos haciendo bien. Luego, no tenemos que perder la personalidad. Si seguimos siendo como en 2013, cuando nacemos, nos irá bien. Nos tenemos que sentir a gusto con lo que hacemos».