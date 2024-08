Bastianini reina al sprint en Silverstone por delante de Jorge Martín, con caídas de Márquez y Bagnaia

Enea Bastianini se impuso al sprint en la vuelta de vacaciones en el GP de Gran Bretaña. El italiano firmó una gran carrera, de menos a más, y le arrebató la victoria a Jorge Martín, segundo, que se pone a uno en la general de un Pecco Bagnaia que se fue al suelo. El adelantamiento de su compañero de equipo le permite retener el liderato. Tercero fue Aleix Espargaró, mientras que Marc Márquez también sufrió una caída.

Gran salida de Jorge Martín, que ganó tres posiciones y se puso primero al paso por la curva uno, mientras que Pecco perdía dos plazas y caía hasta la cuarta. Aleix resistía y se quedaba justo detrás de su amigo y heredero de su Aprilia el año que viene. La salida fue un poco caótica con el tremendo accidente entre Morbidelli y Bezzecchi en el primer giro. El que no estuvo acertado esta vez fue Marc Márquez, al que se le levantó mucho la moto e hizo un willy.

El leridano no pudo remontar posiciones desde la salida como acostumbra, pero logró retener esa séptima posición. Hasta Pedro Acosta, que partía noveno, le adelantó tras firmar una de sus mejores salidas del año para situarse sexto. Por delante, Martín, Bastianini y Aleix tenían algo más y dejaban atrás a un Pecco Bagnaia que estaba teniendo problemas para aguantar el ritmo de la cabeza.

Por su parte, el 93 adelantaba a Acosta y Binder para ponerse quinto e ir a por el que será su compañero de box el año que viene en Ducati. Pero esta vez daba la sensación de que al líder del Mundial le estaba costando en exceso. A siete vueltas del final, el italiano se fue al suelo tras perder el control de su moto en la curva 4. Márquez pasaba a la cuarta posición.

Mientras tanto, en la cabeza, Bastianini y Martín dejaban ligeramente atrás a Aleix. Los dos pilotos de Ducati parecían tener algo más que Il Capitano. Aunque el que realmente tenía algo guardado era Enea. El 23 superó a Jorge Martín a falta de cinco vueltas para el final tras un toma y daca entre los dos. Al final fue el italiano el que se llevó el gato al agua y consolidó la primera posición. Poco a poco se fue distanciando del 89 y del 41 y se encaminó hacia la victoria.

Jorge Martín no podía con La Bestia y decidió agarrar esa segunda posición ante la amenaza de su amigo Aleix, que venía fuerte por detrás. Pero Espargaró no quiso meterle la moto, consciente de que Martinator se está jugando el Mundial y cada punto puede ser vital para él. Al final, el del Pramac fue segundo y se sitúa a un punto de Bagnaia en la general tras la caída del líder. El madrileño, que estrenaba casco en homenaje a Ángel Nieto, no pudo dedicarle una victoria, pero consiguió un meritorio segundo puesto.

Marc Márquez, por su parte, no pudo completar una buena carrera y sumar unos puntos que habrían sido vitales para la general. El español de Gresini se fue al suelo a falta de dos vueltas para el final después de que se le fuera la rueda delantera en un giro. Otro cero para el de Cervera cuando tenía la cuarta posición prácticamente asegurada. Esta caída hizo que Binder acabara cuarto y Acosta quinto.