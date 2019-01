Esta es la alineación oficial del Barcelona para medirse al Girona en el partido de la jornada 21 de Liga Santander: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Suárez y Coutinho.

Ernesto Valverde ya ha elegido a los once hombres que formarán parte de la alineación oficial del Barcelona para medirse al Girona, en encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga Santander. El técnico vasco, al contrario de lo sucedido en la Copa del Rey, no se guarda nada y sale con un once repleto de estrellas en pos de sumar una nueva victoria en competición doméstica.

Ter Stegen volverá a la portería, después de su ya conocida suplencia en la Copa del Rey, donde Cillessen es un fijo. El cancerbero alemán tendrá trabajo ante los siempre peligrosos delanteros del Girona y por alto deberá estar activo ante un equipo que acostumbra a centrar con mucho peligro ante el área rival.

En defensa, de nuevo línea de cuatro hombres en las que destaca la presencia de Piqué y Lenglet como pareja de centrales, repitiendo de esta manera lo que vimos en Sevilla. El experimento de Semedo en el lateral izquierdo da paso a Jordi Alba, de nuevo en su posición natural, mientras que el portugués supera a Sergi Roberto y será quien ocupe el lateral derecho.

En el centro del campo, Busquets se encargará de la sala de máquinas tras descansar en Sevilla, mientras que Rakitic y Vidal serán sus acompañantes desde los interiores, en una dupla con mucho físico y experiencia para hacerse con el dominio del juego.

Como hombres más adelantados, Valverde repite en su confianza por Coutinho, a pesar del mal momento que atraviesa el brasileño, y dos fijos como Messi y Luis Suárez como encargados de llevar el gol al marcador de Montillivi.