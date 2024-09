El Barcelona ya empieza a sufrir el calendario

Que el Barcelona iba a sufrir el apretadísimo calendario era cuestión de tiempo. Y ante Osasuna acabó por producirse. Parecía prácticamente una anomalía que, con la corta plantilla que tienen, el equipo azulgrana fuese líder en solitario con siete victorias en siete partidos en Liga. Hansi Flick se vio obligado a rotar en El Sadar este sábado dejando a dos de sus tres mejores hombres -Lamine Yamal y Raphinha- y lo acabaron pagando caro.

«Lewandowski necesita descansar. Todos necesitan descansar. Cada tres días tenemos un partido y lo hacemos por el bien del equipo y hasta ahora lo hemos hecho muy bien», dijo Hansi Flick tras el partido. Y es que el entrenador alemán no pudo poner de inicio a sus tres hombres -Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski-. Por motivos obvios. El equipo jugó entre semana, lo hizo este sábado, jugará este martes en la Champions League ante el Young Boys y jugará el domingo que viene en Liga de nuevo.

Por ello, Hansi Flick no tuvo otra que rotar. Y lo hizo en gran cantidad. Dejando en el banquillo a Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Lamine Yamal y Raphinha. En su defecto jugaron Sergi Domínguez, Gerard Martín, Pablo Torre, Pau Víctor y Ferran Torres. A priori, el equipo parecía poco competitivo y con muchos jóvenes para enfrentarse a Osasuna en El Sadar. Y así fue. Ante el Villarreal hace pocas jornadas salió cara, pero ante los rojillos salió cruz.

El Barcelona cometió muchos errores y sufrió la intensidad de Osasuna. Una intensidad que no pudieron igualar y eso provocó la primera derrota de la temporada en Liga. De hecho, Hansi Flick lo reconoció ante los medios de comunicación tras el encuentro: «Hemos cometido muchos errores. Ellos lo han hecho muy bien. En el segundo gol hay falta. No estoy seguro porque no lo he podido ver pero por lo que he escuchado hay falta en el inicio de la jugada y eso marca la diferencia».

El Barcelona sufre la ausencia de Lamine

Al igual que era cuestión de tiempo que el Barcelona iba a acabar cayendo en Liga, era cuestión de tiempo también que Lamine Yamal descansara algún día. Y fue precisamente este sábado. Después de una auténtica batalla ante el Getafe entre semana donde salió cojeando por la multitud de patadas que recibió de los jugadores azulones, Hansi Flick decidió dejarle en el banquillo para salvaguardar su salud.

Y el Barcelona lo pagó caro. Quién iba a decir que el conjunto azulgrana iba a tener dependencia por un jugador de 17 años, pero la realidad es esa. Lamine Yamal se ha convertido en el jugador más importante del equipo pese a no haber cumplido todavía la mayoría de edad. Y al entrar se notó su presencia y el peligro que tiene en sus botas. De hecho, el español volvió a la senda del gol con un tanto de espectacular belleza por toda la escuadra, aunque no sirvió de nada más allá que para maquillar el resultado.