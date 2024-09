Hansi Flick: «Que nos metan cuatro goles es demasiado»

Hansi Flick habló ante los medios de comunicación tras la primera derrota del Barcelona en Liga este curso. El entrenador alemán explicó las sensaciones que le dejó el encuentro ante un Osasuna que fue mejor de principio a fin en los 90 minutos. Ahora, el conjunto azulgrana debe olvidar el primer paso atrás del curso para centrarse en la Champions League, donde juegan ante el Young Boys el próximo martes en Montjuic.

«Tienes que aceptar estas derrotas. No hemos jugado bien. Creo que es mi responsabilidad porque los jugadores llevan muchos minutos en sus piernas. No esperaba que jugáramos así, comenzó el entrenador del Barcelona. «Jugamos martes y domingo y estamos en el camino correcto», añadió Hansi Flick.

«Hemos cometido muchos errores. Ellos lo han hecho muy bien. En el segundo gol hay falta. No estoy seguro porque no lo he podido ver pero por lo que he escuchado hay falta en el inicio de la jugada y eso marca la diferencia», dijo Hansi Flick sobre la posible falta sobre Pau Victor en el inicio de la jugada antes del gol de Bryan Zaragoza.

«Que nos metan cuatro goles es demasiado», prosiguió el entrenador alemán. Por otro lado, fue preguntado sobre las polémicas arbitrales, pero Hansi Flick dijo que «mi labor no es hablar con los árbitros».

Por último, el alemán habló de la gestión de los minutos y el cambio de Lewandowski con el marcador en contra: «Lewandowski necesita descansar. Todos necesitan descansar. Cada tres días tenemos un partido y lo hacemos por el bien del equipo y hasta ahora lo hemos hecho muy bien».

Pedri habla de los árbitros

«La primera parte no estuvimos bien. No salimos bien al partido. El segundo gol nos penaliza. En la segunda mitad, merecimos un poco más, pero llegaron goles cuando mejor estábamos», dijo el futbolista canario.

«Teníamos que ir a por el partido tras el resultado al descanso. Teníamos que ir a por todas y a la contra nos han hecho daño», añadió. Sobre las rotaciones: «Es normal que haya rotaciones, hay muchos partidos. No es excusa. Teníamos que salir los 11 mentalizados y el resultado al descanso nos penalizó».

Por último, Pedri habló del 2-0: «Para mí es falta clarísima. Después hay un penalti a Lamine que es muy claro. Le decía al colegiado que está claro que lo pisa. Ante el Rayo nos quitan un gol por una jugada que lo pisa menos».