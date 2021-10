El Camp Nou será el escenario de uno de los partidos más importantes del calendario, uno de los clásicos del fútbol español que nunca dejan indiferente a nadie. Barcelona y Valencia se ven las caras en el feudo azulgrana, ese que ha sido noticia últimamente de una forma muy polémica que demuestra la crisis culé, aunque lo importante este domingo será lo que suceda sobre el terreno de juego.

El parón internacional ha sido tranquilo en Can Barça respecto a todo lo que rodea al entrenador. Ya antes de caer ante el Atlético Joan Laporta ratificaba a Ronald Koeman como técnico y en la rueda de prensa previa al choque frente al Valencia el holandés volvía a repetir que el presidente confiaba en él. Pero que las aguas se hayan calmado no quiere decir que exista tranquilidad, porque el ex seleccionador de la Oranje tiene por delante una semana crucial para su futuro.

Y es que este domingo reciben la visita del Valencia, el miércoles se juegan la vida en la Champions en Kiev ante el Dinamo y el fin de semana tienen en el Camp Nou el partido que paraliza España: el Clásico. Pero antes que pensar en la competición europea o en el Real Madrid toca que el Barcelona se centre en el cuadro che. Ante el conjunto de la ciudad del Turia Ronald Koeman se mide contra su pasado… y su futuro.

A nadie se le escapa ya que Koeman acabó muy mal en el Valencia. Los resultados y su mala relación con pesos pesados como Cañizares, Albelda o Angulo le condenaron y por Mestalla no guardan un grato recuerdo de él. El club che es una historia del pasado del holandés y puede marcar su futuro como entrenador del Barcelona, por lo que para Ronald es mejor centrarse en el presente y ese pasa por sacar los tres puntos en el Camp Nou.

Para intentar llevarse la victoria Ronald Koeman continúa sin poder contar con los lesionados Ronald Araújo, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite y el recién renovado Pedri. La gran noticia para el ex seleccionador de Holanda es el regreso a la convocatoria del Kun Agüero, que ya tuvo minutos en el amistoso intersemanal donde hizo un gol. La intención es que tenga unos 20 minutos y comience esa fase de coger minutos para ponerse a tope lo antes posible.

En cuanto a la alineación con la que saldrá el Barcelona al rectángulo de juego se esperan pocas sorpresas. En la portería estaría Ter Stegen y la defensa de cuatro la formarían Sergiño Dest, Gerard Piqué, Eric García y Jordi Alba. En la medular, Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pablo Martín Gavi. Como hombres más adelantados, Luuk de Jong, su compatriota Memphis Depay y todo apunta que el tridente lo completará un Ansu Fati que regresaría a la titularidad después de 10 meses.

Bordalás amenaza al Barça

El Valencia llega al Camp Nou con los mismos puntos que el Barcelona en la Liga Santander, aunque hay que recordar que los azulgranas tiene un partido menos por el que fue aplazado frente al Sevilla. Los valencianos parece que empiezan a vivir una etapa mejor que las pasadas y eso es, en gran parte, gracias a la llegada de José Bordalás al banquillo de Mestalla.

El técnico alicantino ha impregnado de su estilo al equipo y eso el Valencia lo lleva demostrando desde el inicio de temporada. Ese estilo aguerrido y duro está llevando por el buen camino a un club que estos años ha ido a la deriva dando una de cal y otra de arena a una afición que ya ha demostrado en más de una ocasión que está cansada de Peter Lim, Anil Murthy y compañía.

Volviendo al juego, al fútbol, y dejando de lado los despachos, Bordalás quiere dar la sorpresa y aprovechar esa crisis del Barcelona. Cillessen regresa al Camp Nou para defender la portería, pero esta vez la del Valencia. Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby y Gayá formarán la defensa y en el centro del campo la calidad la pondrá un Carlos Soler que estará acompañado por Wass, Hugo Guillamón y Cheryshev. Como hombres más adelantados, Maxi Gómez y Guedes, que está volviendo a ofrecer un gran nivel.