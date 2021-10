Pese a la última derrota del Barcelona frente al Atlético de Madrid, Ronald Koeman afronta el partido contra el Valencia en el Camp Nou con cierta tranquilidad. Esto se debe a que Joan Laporta ha garantizado públicamente su continuidad, un detalle que el técnico holandés ha querido agradecer en rueda de prensa.

“Estoy acostumbrado que se hable mucho sobre mi futuro. No os tenéis que preocupar por mí. El año pasado también se hablaba sobre el entrenador. El presi me ha apoyado y ha dejado las cosas claras. A pesar de que todo entrenador tiene que ganar partidos para seguir”, reconocía.

Cuestionado por si le había molestado que Joan Laporta tardase tanto en ratificarle, Ronald Koeman señalaba: “Esto ya es hablar del pasado. Todos pasamos momentos buenos y otros más complicados. Estoy acostumbrado. Hay que poner energía donde tienes influencia. Es más importante ganar que las sensaciones que tenga. Soy el entrenador e intento hacer el máximo para el club”.

“Ansu Fati cada día está mejor”

El Barcelona se la juega en una semana decisiva con tres partidos en el Camp Nou. Se enfrentará al Valencia este domingo, al Dinamo de Kiev el miércoles y al Real Madrid el próximo domingo. De cara al Clásico será importante recuperar a los futbolistas que han salido de una lesión y necesitan llegar con más ritmo al choque. Preguntado por Ansu Fati, Ronald Koeman declaraba: “Cada día está mejor. Ha estado mucho tiempo fuera. Esto no se puede recuperar en dos semanas. Hay que pensar con Ansu que hay tres partidos y no puede jugar los tres partidos enteros. Debemos decidir qué es lo mejor para el equipo”.

A Agüero le falta “cierto físico”

En una situación similar, aunque en su caso todavía no ha debutado en partido oficial, se encuentra Sergio Agüero. “Ha mejorado bastante últimamente. Hizo 20 ó 25 minutos en el partido del miércoles y va bien. Pero le falta ritmo de partidos y cierto físico. Pero eso lo ganará entrando en los partidos. Hay posibilidad de que esté en la lista de convocados. No se cuestiona su calidad, puede dar mucho a este equipo. Sobre todo arriba. Pero lo más importante es que esté bien físicamente y eso lo ganará jugando partidos”, advertía Ronald Koeman sobre el argentino.

🔊 @RonaldKoeman: "@aguerosergiokun puede dar mucho a este equipo, poco a poco va a estar mejor físicamente" pic.twitter.com/isji9VxT1Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2021

¿Llegará Dembélé frente al Real Madrid?

Otro que podría volver frente al Real Madrid, aunque el holandés no se ha atrevido a garantizarlo, es Ousmane Dembélé: “Está trabajando muy bien para estar con el grupo. Falta un tiempo todavía. Necesita tiempo y cosas que mejorar para volver estar con el grupo. Contra el Madrid no sé si estará, ya es una semana más, pero no puedo decir cuándo volverá. Hay que esperar. Sobre si jugará si no renueva, ya es cuestión del club”.

Koeman y la renovación de Pedri: “Yo no pongo las cláusulas”

El que sí ha renovado con el Barcelona, y con una cláusula de 1.000 millones, es Pedri, algo que también valoró Ronald Koeman en rueda de prensa: “Yo no pongo las cláusulas, es un tema del club. Estamos contentos porque es importante tener a los mejores en casa y sobre todo a jugadores de tanto futuro. Al final la clave siempre es el jugador mismo. Él siempre tiene que mejorar cosas. Tiene que aprender mucho y escuchar mucho a la gente experimentada del vestuario”.

Koeman sacó pecho por Gavi

Otro jugador del que habló el holandés es de Gavi. “Ha demostrado que a pesar de su edad sabe jugar. Cuando das una oportunidad como se la he dado yo o Luis Enrique en la Selección, lo ha aprovechado. Es lo bueno del fútbol. Yo y también el seleccionador damos oportunidades a los jóvenes”, recalcaba.

🔊 @RonaldKoeman: "A pesar de su edad, Gavi ha demostrado que sabe jugar, ha aprovechado las oportunidades" pic.twitter.com/jWP7qDkvmv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2021

Por su parte, sobre Lenglet, Ronald Koeman manifestó: “No juega por cosa técnica. Lleva tiempo con molestias que no le permiten entrenar como debería. Pero es un chico serio y trabajador. Ni una queja por su profesionalidad, es un ejemplo por cómo juega y cómo entrena”.