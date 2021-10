Dani Alves, que se encuentra ahora mismo sin equipo, se ha ofrecido al Barcelona si el club azulgrana lo necesita y Joan Laporta le llama. El lateral derecho brasileño tiene claro que todavía quiere seguir jugando y una de sus grandes objetivos es ir a un club en el que todavía pueda pelear por títulos y, en el caso del club azulgrana, poner su granito de arena para que salga de la crisis económica.

El ex futbolista del Barcelona y del Sevilla, entre otros, se desvinculó hace unas semanas del Sao Paulo, equipo en el que militó las últimas temporadas y con el que continuó agrandando su historia de levantar títulos. Ahora Dani Alves se encuentra libre y no ha recibido ninguna oferta que le seduzca, por lo que no duda en ofrecerse a un Joan Laporta que fue quien le reclutó por primera vez para el club azulgrana.

Dani Alves ya advirtió en su día, cuando se marchó del Camp Nou, que el Barcelona estaba en una espiral negativa y el tiempo parece haberle dado la razón al brasileño. En la búsqueda de su nuevo equipo tiene en mente al Barça, al que se ha ofrecido, tanto para que cuenten con su calidad como nexo de ayuda en un vestuario en el que hay bastantes futbolistas jóvenes.

«Si el Barça piensa que me necesita sólo tiene que llamarme. Sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora», ha asegurado Dani Alves en una entrevista concedida a Sport. «Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa», añade el brasileño.

El regreso de Dani Alves al Barcelona es complicado. El lateral no podría pedir demasiado salario por la situación del club o porque en la plantilla su posición está cubierta por Sergiño Dest y otros parches que pueden adaptarse al puesto como Mingueza o Sergi Roberto. Además, no cabe olvidar que en los últimos cursos han ido enseñándole la puerta a jugadores que lo ganaron todo como Ivan Rakitic o Luis Suárez.