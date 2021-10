El Barça presentó la renovación de Pedri González en el Palau Blaugrana rodeado de los pesos pesados del club, con el presidente Joan Laporta, el vicepresidente ejecutivo Rafa Yuste y el director del área deportiva Mateu Alemany. El canario renovó su contrato hasta 2026, cuatro temporadas más y una cláusula de rescisión antijeques, de 1.000 millones de euros. Su crecimiento y explosión y el hecho de acabar contrato en 2022 –con una opción de ampliar automáticamente dos años más–, llevaron al club a mover ficha rápido. La predisposición de ambas partes, clave. El canario ya piensa en El Clásico y el Real Madrid: «Les quiero ganar siempre».

A Laporta le jugó una mala pasada el subconsciente, que mencionó a Messi en lugar del nombre de Pedri, pero dejó claro que es un «día histórico» para el Barça: «Es un gran día. Estamos llenos de orgullo, muy emocionados porque somos conscientes de que es un momento histórico. Sólo tiene 18 años pero ya es un jugador del primer equipo y se ha consolidado. Esto solo es propio de las grandes personas y jugadores con un gran talento. Pero también hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho por las dos partes».

Pedri se mostró más que sonriente, tras mandar un mensaje de ánimo para La Palma, se mostró contento por su renovación en un «día muy feliz» en el club de sus «sueños». «Gracias al presi y todo el club, estoy muy contento de estar hasta 2026. Muy contento de estar aquí muchos años más. Mi ilusión es estar aquí muchos años. Es un sueño. Estamos pasando un momento difícil en el Barça. Pero creo que es el mejor club del mundo, se va a levantar y va a lograr grandes cosas». El canario conocía hoy que estaba entre los nominados al Golden Boy junto a Gavi, además de entre los elegidos para el Balón de Oro: «Es un premio que te lo dan por el trabajo de toda una temporada. Es un orgullo que te valoren así. Que esté Gavi ahí es un orgullo para el Barça. Tenemos muchos jóvenes con talento. Espero que podamos hacer grandes cosas juntos».

«Es verdad que todo ha pasado muy rápido. Lo gestiono gracias a estas tres personas, mi padre, mi padre y mi hermano. Me ayudan a tener los pies en el suelo. Me dan consejos y les estoy agradecido. Si no los estuviera a ellos no estaría aquí sentado», decía sobre cómo ha gestionado este último año deportivo y respondía al impacto de su gran cláusula: «La cláusula es una imagen de lo que apuesta el club por ti. El club apuesta por mí, y tengo ganas de sumar cosas en este club. Quiero ver el proyecto que tenemos, que me importa más que la cláusula».

Laporta deslizó al respecto de su cláusula que Pedri «vale mucho más» y que debe seguir la estela de grandes culés como Xavi o Iniesta: «Le queremos toda la vida en el Barça, es el mensaje principal». Mateu Alemany especificó que la cláusula sirve para «proteger a un activo» y mandar un mensaje: «Que esté fuera de mercado para que esté muchos años con nosotros».

Pedri descartó que su lesión y recaída tuviera relación con la brutal cifra de partidos que disputó el curso pasado y que no se marca plazos para regresar. «Estando en este club aspira a ganarlo todo todos los años. Espero sentir muchas veces más lo que sentí al ganar la Copa del Rey», decía con ambición sobre sus objetivos y ponía el foco en El Clásico ante el Real Madrid: «Es nuestro eterno rival y le quiero ganar siempre y tengo muchas ganas de hacerlo ya con el Barça».

Laporta, sobre las palabras de Bartomeu

«Lo que veo es una persona desesperada, que se está dando cuenta de la magnitud del desastre que hizo, del cual es responsable, al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo y a de asumir sus responsabilidades», aseguró el presidente Laporta.

Alemany y las renovaciones de Ansu o Dembélé

«No soy partidario de ir explicando el día a día. Nuestro trabajo es tener discreción. Los jugadores saben la voluntad del club. La situación no es fácil. La situación económica del club es muy complicada. Los jugadores tienen que entender esto. Hay que encontrar un equilibrio en lo que queremos ambas partes y no es fácil. Tenemos la percepción que quieren seguir. Nos toca ajustar salarios y situaciones para no volver a encontrarnos con lo mismo en el futuro», afirmó el director del área deportiva Mateu Alemany.

Laporta y el Espai Barça

Laporta también habló del Espai Barça: «De momento lo que se va a hacer es lo que está previsto: pedir la autorización para la financiación del Espai Barça. El Barça se lo merece y los jugadores también, estar en el mejor estadio del mundo. No solo es para financiar el estadio, sino también el nuevo Palau, la pista de hielo, el petit Palau… Va a ser una obra arquitectónica excepcional. Va a representar el lugar de entretenimiento mayor del mundo. Va a ser de referencia mundial. Lo que no queremos hacer es no ser previsores. Pedimos la autorización para poder pedirlo. Se convierte en una inversión».

Sobre las reformas en el Camp Nou

«Nos sorprendió porque detectamos un número muy elevado de patologías que si no las llegamos a reforzar con la inversión que hicimos, si el Covid hubiera terminado antes no habríamos podido abrir el estadio. Atendimos las más urgentes. Ahora se están arreglando otras patologías», finalizó.