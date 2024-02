El Barcelona roza la peor entrada de la temporada en Montjuic en el partido contra el Getafe

Una tarde más, el Barcelona volvió a fracasar con la asistencia de sus aficionados al Estadio Olímpico Lluis Companys. Con un entrada de 36.803 espectadores en el partido de este sábado ante el Getafe, el club azulgrana cosechó una de las peores asistencias de la temporada. Ni los descuentos del 40% para los residentes en la ciudad, ni el horario (16:15 horas) ayudaron a que el aficionado culé subiera a la montaña de Montjuic a apoyar a su equipo.

Y es que el Estadio de Montjuic cuenta con una capacidad para algo más de 50.000 espectadores, pero en lo que va de temporada, el Barcelona no ha dejado de acumular fracasos en este apartado. Y es que el éxodo del Spotify Camp Nou al Lluis Companys no ha ido del todo bien para el club y todas las promociones que han utilizado para persuadir a sus socios no han sido suficientes para convencerles.

El Barcelona, ante el Getafe, rozó la peor entrada de la temporada en Montjuic. La peor fue ante el Almería allá por el mes de diciembre con una asistencia de 34.471 espectadores. Esta vez fueron tan sólo dos mil personas más los que acudieron en comparación con aquel partido. Ni la mejora de las prestaciones del equipo en este mes de febrero ha provocado una avalancha de gente que suba a Montjuic a ver a su equipo.

De hecho, este partido ante el Getafe entra en el top-3 de peores entradas del año. En segundo lugar, por sorpresa, fue ante el Atlético de Madrid donde asistieron un total de 34.568 personas. Por lo tanto, con estos 36.803 espectadores, el partido ante los de José Bordalás consiguió un récord negativo de asistencia.

Estos encuentros quedan muy lejos de algunos otros partidos de esta temporada donde sí han logrado enganchar algo más a sus aficionados. Por ejemplo, en el empate a tres goles ante el Granada asistieron 41.901 espectadores, o 37.888 ante Osasuna.

Medidas sin éxito

Como viene siendo habitual, el Barcelona puso un 40% de descuento en las entradas para el partido ante el Getafe con el objetivo de atraer más gente a Montjuic, pero no hubo éxito. Recientemente, el club azulgrana hizo lo propio con motivo del Año Nuevo chino en el partido ante el Granada, pero las ofertas no cumplieron con las expectativas.

Los aficionados vienen dejando de lado a sus aficionados en el que es uno de los años más complicados a nivel deportivo del equipo. El traslado del Camp Nou a Montjuic, además de los malos resultados, están generando una situación insostenible y el club culé ya no sabe que medidas tomar para llenar la totalidad de las butacas del estadio.