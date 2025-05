El Barcelona muere en la orilla ante el Mónaco y se queda sin Final Four

El Barcelona no jugará la Final Four tras caer con muchísimo suspense ante el Mónaco en el quinto partido del play off de la Euroliga. Máxima dureza en la eliminación de los culés, que pese a salir ganadores de tres de los cuatro parciales una dramática jugada final acabó por condenarles. Los de Joan Peñarroya habían logrado lo más difícil, que era llevar la serie de vuelta al Principado, pero esta derrota les impide viajar a Abu Dabi, donde no habrá representación española por primera vez desde 2004 en la batalla a cuatro por el título.

El encuentro fue igualadísimo, con una máxima de diez puntos para Mónaco en los 40 minutos con 49-39 en el 22′. Pero la eliminatoria se resolvió en la última jugada después de un cuarto parcial trepidante. Mike James (20 puntos, 5 asistencias y 20 de valoración), el mejor de los de casa junto a Papagiannis (17, 5 rebotes y 21), anotó a 5 segundos del final y dejó al Barça al borde del KO con sólo dos oportunidades más.

No aprovechó la primera Justin Anderson desde el triple y en el rebote ofensivo Satoransky erró, generando una nueva posesión que alargó Mónaco. Papagiannis falló desde el tiro libre, Punter recogió el rebote y a sólo dos segundos se tiró una carambola imposible y falló esa segunda canasta para ganar. El Barcelona cayó eliminado y el Mónaco ya es el tercer componente de la Final Four, que se disputará los días 23, 24 y 25 de mayo y que ya cuenta con Olympiacos, el rival de los de Spanoulis, y el Fenerbahce, que espera al ganador del quinto partido entre Panathinaikos y Anadolu Efes.

Eso sí, los pupilos de Peñarroya habían comenzado por delante en el marcador y apenas Alpha Diallo contestaba por parte de los locales, que, sin embargo, empataron la contienda (13-13) antes de que Mike James despertase en ataque. Willy Hernangómez coló sus primeros puntos justo antes de cerrar el periodo inaugural en 15-19 y eso fue clave.

Willy da aire al Barça

En una campaña irregular, rodeado de rumores sobre desavenencias con su entrenador, Hernangómez dominó en el poste bajo frente a un Mónaco que se guardaba un as bajo la manga. Transcurrido poco rato del segundo periodo, Papagiannis saltó a la pista para disputar sus primeros minutos en toda esta eliminatoria ante el conjunto blaugrana.

Y junto al previsible acierto de James en tiros lejanos, Papagiannis asumió rol de encestador, algo que pocos esperaban para este partido a vida o muerte. A dos minutos para llegar al descanso, Jabari Parker perdió el balón por infracción de pasos cuando se iba a comer el reloj de pasar la media cancha, lo que de inmediato convirtió Papagiannis en canasta.

Luego el Mónaco montó otro ataque rápido donde James anotó desde la bombilla y a tablero mientras recibía una falta personal, transformando el tiro libre adicional. Con parcial abierto de 10-2, Terry Tarpey falló sobre la bocina un triple esquinado y Punter contestó sin dilación con un triple que sí entró desde posición frontal, poniendo el 42-39.

No obstante, James consiguió un triplazo frontal a 6.1 para irse a vestuarios con 45-39. En la reanudación, el ritmo del partido se espesó y el ambiente de quejas hacia el trío arbitral no ayudó a recuperarlo, incluida una falta antideportiva a Hernangómez que acarreó falta técnica a Peñarroya, si bien los árbitros rebajaron la sanción para el jugador.

Partido igualado hasta el final

James y Papagiannis lo acaparaban todo en las ofensivas del Mónaco, que poco a poco cedió su ventaja (51-41) ante el ímpetu de hombres como Darío Brizuela, Satoransky y Anderson, quienes ayudaban a Hernangómez y a Punter porque Parker no estaba teniendo su mejor velada.

Un triple del checo impulsó un parcial importante del Barça hasta empatar los guarismos (54-54), pero Matthew Strazel desde el perímetro cortó la reacción visitante de un plumazo. Mam Jaiteh era otro baluarte en el juego interior del equipo monegasco, que abrochó con un 65-62 a su favor el reñido y polémico tercer periodo.

Nada más arrancar el cuarto acto, Brizuela logró un triple frontal y en el siguiente ataque azulgrana combinó sin querer con Youssoupha Fall, quien rebañó un tiro suyo sin puntería para poner al Barça por delante. Entonces Papagiannis contestó con un triple, Fall hizo lo propio entre los culés para de la pintura y Jaron Blossomgame se sumó a la batalla.

Dos tiros libres transformados por Hernangómez oxigenaron un partido donde el cara a cara de Papagiannis y Parker parecía favorecer al local. Las alternancias en el liderato se sucedieron mientras el cronómetro se agotaba, Anderson erró un triple lateral en la antepenúltima posesión y luego Papagiannis a la media vuelta tampoco acertó con su gancho.

Drama final del Barcelona en Mónaco

De cara a la última ofensiva que quedaba en liza, el Barça atrapó ese rebote y perdía por un único punto, así que Punter recibió la bola para avanzar a la cancha rival e intentar ser el héroe otra noche más, aunque esta vez los largos brazos del omnipresente Papagiannis hicieron que el escolta nacido en Nueva York no viera el aro ni obrase el milagro final.