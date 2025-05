El Barcelona sale airoso de un festival de errores y buscará la Final Four en el quinto partido en Mónaco

El Barcelona venció este viernes al Mónaco en un cuarto partido igualadísimo del play off de la Euroliga y con el pleno en el Palau Blaugrana empata la serie (2-2) y se jugará el pase a la Final Four en el Principado (79-72). A diferencia del pasado miércoles, el cuadro de Joan Peñarroya no mostró demasiada superioridad sobre su rival, pero la fortuna le sonrió en las acciones decisivas del último cuarto y su acierto desde el tiro libre (24/25) le abrió las puertas de una remontada que de confirmarse en el último choque sería histórica en la competición.

La fortaleza de los culés estuvo desde el interior con sus dos pívots completando una gran rotación y generando 8 faltas de tiro (7 encestadas). Willy Hernangómez, una marcha por debajo que el miércoles, empujó a los suyos desde el aro contrario y Youssoupha Fall dio criterio en el propio (8 rebotes). Jabari Parker, pese a sus 5 pérdidas, el mejor de los azulgranas (22 puntos), y Darío Brizuela clave en la reacción final del Barcelona (17 puntos).

El Barça se lanzó con todo a por el partido con un gran primer cuarto en el que secó a Mónaco (3 puntos en 5 minutos) y logró poner tierra de por medio. Parker hizo volar a los culés con sus triples (4/8) y sacó una ventaja que tiró por la borda su equipo en el segundo parcial. Con 4-12 de salida, los de Spanoulis se ponían uno por debajo con tiempo para aumentarlo antes del descanso.

Brizuela puso fin a una racha de cinco minutos sin anotar con dos triples seguidos para darle la vuelta y frenar ese hiriente parcial de Mónaco (4-16). No fue suficiente para evitar la desventaja al descanso tras una jugada polémica de la que salió beneficiado el equipo visitante con cuatro tiros libres para Strazel. Todos para dentro y 35-38, por lo que el Barcelona debía remontar en la segunda parte para no verse apeado de la Euroliga.

El Barcelona se jugará la Final Four en Mónaco

El tercer cuarto dejó todo igualado de cara a los últimos diez minutos (58-58) y Brizuela volvió a irrumpir como el pasajero del avión azulgrana con más ganas de volar al Principado para un quinto partido. El final fue un cúmulo de errores del que salió airoso un Barça que ni anotaba triples claros como el de Joel Parra con tiro abierto ni cerraba el rebote para pausar el ritmo y que corriera el reloj.

Aun así, el escenario a falta de 27 segundos era positivo con 75-72 a favor y pelota para los culés. Okobo se iba descalificado tras cometer falta sobre Kevin Punter (11 puntos) al que a punto estuvo de quitarle la pelota de forma limpia. A 15 segundos, el estadounidense anotaba los dos tiros libres para matar el encuentro y llevar la serie de vuelta a Mónaco. Con el Real Madrid fuera de combate tras su tercera derrota contra Olympiacos, el Barcelona es la única opción para tener representación española en Abu Dabi en la pelea por el título a finales de este mes de mayo.