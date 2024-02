Barcelona-Getafe: a ganar sin excusas en Montjuic

Barcelona y Getafe se dan cita este sábado a las 16:15 horas de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuic en un partido que supone una lucha de estilos: el de la posesión y el famoso ADN Barça contra el juego directo y la fortaleza física de los azulones. En la previa, Xavi Hernández elogió a Bordalás y Bordalás le devolvió los halagos: «A veces se nos olvida que es campeón de Liga y Supercopa».

El conjunto azulgrana viene de tener pocos días de descanso tras el encuentro ante el Nápoles en la Champions League. De eso mismo habló Xavi Hernández en rueda de prensa, que sumó una excusa más a su amplio repertorio esta temporada: «Sí, me enfada. Pienso como todos. Creo que habría ido mejor jugar domingo o lunes pero no hay excusas. Hay que ganar. No tiene lógica, pero no es excusa. Claro que tendría más sentido jugar el domingo o el lunes».

Por ello, el técnico español deberá mover el avispero y rotar algunas piezas de cara a este choque ante el Getafe. Un Getafe muy peligroso y que mira de tú a tú a cualquier equipo. Por ello, Xavi elogió en rueda de prensa a Bordalás: «Partido importante ante un equipo muy bien entrenado. Jugadores agresivos, bien entendida: equipo muy competitivo. Y destacaría que no es un equio defensivo, es valiente. Que siempre se dice de los equipos de Bordaldás que son defensivos pero no me lo parece».

El ex delantero del Bayern de Munich ha dado un paso al frente desde la famosa decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Desde entonces, el equipo ha cosechado tres victorias y dos empates (el último ante el Nápoles) y ha sumado cinco goles.

«Veremos cómo llegamos todos. Hemos hecho un entrenamiento más táctico pero no tenemos mucho tiempo para descansar. Habrá algún cambio en la alineación pero no muchos. Es momento para que jueguen jugadores importantes», dijo sobre si rotará o no ante el Getafe este sábado.

Halagos entre el Barcelona y el Getafe

El Barcelona tendrá enfrente a un Getafe que tiene muy claras sus señas de identidad. José Bordalás es el gran artífice de un equipo que se codea con la tabla media de la Liga y que sueña con los puestos europeos. El equipo madrileño es décimo en la clasificación general con 34 puntos y una victoria en Montjuic le daría un empujón mayor en esa pelea con el Betis y Real Sociedad por la Europa League.

Mason Greenwood y Borja Mayoral son los dos grandes nombres del Getafe. Esta temporada, el delantero de Parla, se ha colocado entre los ‘Pichichis’ de la Liga. Y gracias en parte al buen hacer, el buen juego y las asistencias de un Greenwood que se ha destapado como el jugador revelación del campeonato. El inglés, que está cedido por el Manchester United, se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barcelona de cara a la próxima temporada, pero su fichaje (por su precio) no se antojará nada sencillo.

Después de los halagos de Xavi, Bordalás se los devolvió de vuelta: «Le agradezco a Xavi enormemente sus palabras de elogio hacia el Getafe y hacia mí. Le tengo en muy alta estima y considero que es un grandísimo entrenador. Se merece todo el respeto del mundo, que a veces se nos olvida que es campeón de Liga y Supercopa”.