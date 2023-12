El Barcelona confirmó su mal estado de forma en Mestalla después de empatar ante el Valencia por 1-1. Definitivamente, los de Xavi Hernández están en depresión al sumar su tercer partido consecutivo sin ganar. En una de las semanas más complicadas para el técnico español, el conjunto azulgrana no logró acallar las críticas ni sobreponerse a una situación que comienza a antojarse más insostenible que nunca.

Los de Xavi Hernández esta temporada se habían visto por debajo en el marcador a las primeras de cambio en varias ocasiones. Pero pareció que la lección no la tenían aprendida todavía. En el primer minuto de partido, el Valencia tuvo una ocasión clarísima para ponerse por delante. En un saque de banda a favor de los locales, los jugadores del Barça se quedaron dormidos y los ches salieron a la contra hasta que Yaremchuk recibió el balón en el área. El delantero ucraniano disparó raso pero Iñaki Peña frenó la primera envestida. Los culés se salvaban de lo que podía haber sido otro penoso inicio.

Pero esa ocasión no fue ni mucho menos un espejismo. El Valencia siguió atacando mientras que el Barcelona todavía no se había presentado en el encuentro. La realidad es que los jugadores culés estaban completamente desaparecidos, mientras que los valencianistas estaban siendo superiores, sobre todo en intensidad. Y es que esa era la clave si querían ganar este partido.

No fue hasta el pasado minuto 20 cuando el Barça espabiló en el partido. Frenkie de Jong y Pedri comenzaron a conectar entre ellos y el equipo lo notó. Mientras tanto, Gündogan comenzaba a pisar el área para descuadrar a la defensa local. En el minuto 28, Lewandowski tuvo de media chilena la primera ocasión del equipo en el partido pero Mamardashvili realizó una gran parada.

En el 33′, Pedri tuvo la segunda del Barcelona. En una jugada larga, con calma y manejando la posesión, Balde pisó área y asistió a la frontal del área al futbolista canario, que de primeras golpeó fuerte con su pierna mala, pero el balón se fue por encima del travesaño. Un minuto más tarde, Lewandowski se presentó ante el portero georgiano, pero volvió a estar lento y muy poco acertado. No está siendo el inicio deseado del polaco este año.

Hasta el descanso, el partido siguió igual. Sin un claro dominador del encuentro, pero si habría que decantarse por uno sería el Barça. Los de Xavi Hernández lo intentaban, pero sin éxito. En los metros finales los jugadores se mostraban imprecisos e incapaces de hacer daño a la defensa del Valencia. Y así hasta que Ortiz Arias pitó el final de la primera parte, con un 0-0 merecido.

Gol de Joao Félix

Y el Barcelona salió del descanso algo más animado. De hecho, el Valencia se echó algo más atrás y dejando a su rival jugar más la pelota. Eso provocó más ocasiones en su portería. Una de ellas fue para Gündogan, que recibió un gran pase de Cancelo, pero incomprensiblemente envió el balón fuera de la portería de Mamardashvili.

Y la resistencia che llegó hasta el minuto 55. En una jugada entre De Jong, Raphinha y Joao Félix, el balón acabó dentro de la portería cuando el portugués sólo tuvo que empujarla a placer en la línea de gol tras el mítico pase de la muerte del brasileño. El Barça se ponía por delante en el marcador y los jugadores se quitaban toda la presión de encima tras una convulsa semana.

Sorpresón para el Barcelona

Y cuando peor estaba el Valencia en el partido y cuando más controlado lo tenía el Barça, llegó Hugo Guillamon para anotar un auténtico golazo por toda la escuadra para batir a Iñaki Peña. El ex internacional español recibió el balón en la frontal del área y este no se lo pensó, que golpeó con su pierna diestra para poner el 1-1 en el marcador. La verdad es que el conjunto azulgrana, pese al dominio en la posesión, no estaba teniendo una buena actuación.

Tras el gol el Barça lo siguió intentando, pero Mamardashvili demostró el porqué es uno de los mejores porteros de esta Liga. Raphinha se presentó sólo ante él, pero el georgiano realizó una sensacional parada para evitar el gol que deshiciera la igualdad. Los de Xavi Hernández comenzaban a ponerse ansiosos al ver que se les iba a escapar otro partido.

Finalmente, el Barcelona sumó su tercer partido sin ganar acentuando la gran crisis deportiva del equipo. Xavi está más cuestionado que nunca y si el Girona gana este lunes se irá hasta los nueve puntos de diferencia. Una distancia prácticamente insalvable pese a estar en la jornada 17 de esta Liga.